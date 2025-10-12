दिवाली में इस गांव के 300 घरों में नहीं होता ‘कलर’, न ही बनाई जाती ‘रंगोली’

MP News: दिवाली पर्व या मांगलिक पर्व आते ही सभी अपने घरों सहित ऑफिस में साफ सफाई के साथ ही रंग रोगन करने लग जाते है। घर को सजाने में लग जाते है, लेकिन नगर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर आलोट तहसील का एक गांव ऐसा है जहां घरों पर रंग रोगन ही नहीं होता है। हम बात कर रहे है गांव कछालिया की जो अपनी परंपराओं के लिए विख्यात है। जहां दीपावली पर्व पर हर कोई अपने ऑफिस हो चाहे घर हो या दुकान उसको रंग रोगन के कार्य के लिये करीब 1 महीने पहले से तैयारी में लग जाते है, लेकिन इस गांव की परंपराओं का पालन करने के लिए सभी ग्रामीण एकजुट है।