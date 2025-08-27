57 ‘अवैध कॉलोनियां’ होंगी ‘वैध’, 10 हजार परिवारों के आ गए अच्छे दिन

MP News: गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले शहर की 57 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 10 हजार से ज्यादा परिवारों के लिए शुभ खबर आई है। महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हुई एमआईसी की बैठक में सभी 57 अनाधिकृत कॉलोनियों मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गणेशोत्सव के दौरान ही इन कॉलोनियों के रहवासियों को भवन निर्माण की अनुमति का श्रीगणेश हो जाएगा। पत्रिका ने दो दिन पहले ही इसे लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था कि एमआईसी की बैठक में इसका निर्णय हो सकता है।
महापौर परिषद ने 1998 के पूर्व की 57 अनाधिकृत कॉलोनियों को निगम में शामिल कर वहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं (नागरिक अधोसंरचना) उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण लिया है। इसके लिए नागरिकों को निर्धारित विकास शुल्क निगम में जमा कराना होगा। नगर निगम इन कॉलोनियों सडक़, पानी, प्रकाश, नाली आदि की सुविधाएं तो उपलब्ध कराएगी ही साथ ही नागरिक भवन अनुज्ञा और बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।
नगर के मांगल्य मंदिर पहुंच मार्ग और अधिक सुविधजनक बनाने के लिए सैलाना फोरलेन से गंगा सागर कॉलोनी, गंगासागर टंकी, मांगल्य मंदिर होते हुए टैंकर रोड तक सडक़ निर्माण की कार्य योजना बनाने के लिए कन्सलटेंट नियुक्ति करने की स्वीकृति एमआईसी ने दी है। सड़क निर्माण होने पर यह क्षेत्र मांगल्य मंदिर कॉरीडोर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा सैलाना बस स्टैंड को विधायक सभागृह के पास स्थानांतरित करने, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष एवं 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को महापौर परिषद ने स्वीकृति दी।
बैठक में महापौर पटेल के अलावा भगतसिंह भदौरिया, पप्पू पुरोहित, अनिता कटारा, दिलीप गांधी, धर्मेन्द्र व्यास, विशाल शर्मा, अक्षय संघवी, मनोहरलाल राजू सोनी, रामू डाबी, सपना त्रिपाठी, निगम आयुक्त अनिल भाना, उपायुक्त शशि कपूर, कार्यपालन यंत्री जीके जायसवाल, महेश सिरोहिया, सहायक यंत्री अनवर कुरैशी, उपयंत्री राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, शिवम गुप्ता, निगम सचिव राजेन्द्र शर्मा के अलावा राजेन्द्र पुरोहित, राजेन्द्रसिंह गेहलोत आदि उपस्थित थे।