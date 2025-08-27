57 ‘अवैध कॉलोनियां’ होंगी ‘वैध’, 10 हजार परिवारों के आ गए अच्छे दिन

नगर के मांगल्य मंदिर पहुंच मार्ग और अधिक सुविधजनक बनाने के लिए सैलाना फोरलेन से गंगा सागर कॉलोनी, गंगासागर टंकी, मांगल्य मंदिर होते हुए टैंकर रोड तक सडक़ निर्माण की कार्य योजना बनाने के लिए कन्सलटेंट नियुक्ति करने की स्वीकृति एमआईसी ने दी है। सड़क निर्माण होने पर यह क्षेत्र मांगल्य मंदिर कॉरीडोर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा सैलाना बस स्टैंड को विधायक सभागृह के पास स्थानांतरित करने, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष एवं 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को महापौर परिषद ने स्वीकृति दी।