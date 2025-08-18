MP में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ योजना, इस जिले से होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा हम प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। दूध उत्पादन में तेजी लाकर वर्ष 2028 तक मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाएंगे। हमारी सरकार अब गाय का दूध भी खरीदेगी। हम दूध उत्पादन के लिए जरिए पशुपालकों की आय बढ़ाने वाले है। सरकार गाय का दूध, घी भी खरीदेगी। किसानों को सोलर पंप देकर बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जाएगी। दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन्हें बोनस राशि भी देगी।