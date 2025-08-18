MP में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ योजना, इस जिले से होगी शुरुआत

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को रतलाम के कुंडाल गांव पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम डॉ. यादव ने यहां घोषणा करते हुए कहा, बहुत जल्दी ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ योजना के माध्यम से प्रदेश में फिर से सार्वजनिक बस परिवहन सेवा शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मालवा अंचल से होगी।
सीएम ने कहा कि जावरा से उज्जैन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ रतलाम जिले को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यहां जिले के 245.91 करोड़ के 57 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया।
सीएम ने सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि इनके कुकर्म के कारण कांग्रेस साफ होती जा रही है। अटलजी का नाम चल रहा है, वो 50 साल तक विपक्ष के नेता रहे। कार्य ऐसे ही होना चाहिए की लोग कई साल तक याद रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा हम प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। दूध उत्पादन में तेजी लाकर वर्ष 2028 तक मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाएंगे। हमारी सरकार अब गाय का दूध भी खरीदेगी। हम दूध उत्पादन के लिए जरिए पशुपालकों की आय बढ़ाने वाले है। सरकार गाय का दूध, घी भी खरीदेगी। किसानों को सोलर पंप देकर बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जाएगी। दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन्हें बोनस राशि भी देगी।