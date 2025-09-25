रिकॉर्ड रेट पर पहुंचे ‘सोने-चांदी’ के दाम, 2 गुना बढ़े रेट

चेन, अंगूठी, कड़ा, छोटे हार, पाटली, कांटा, बाली, झुमकी, चांदी में बिछिया, पायल चांदी की पारंपरिक ज्वेलरी की डिमांड घटी जरूरत व मुसीबत के समय आदिवासी अंचल व मध्यम वर्ग के लिए चांदी की पारंपरिक ज्वेलरी बहुत काम आती है। उसे गिरवी रखकर व्यक्ति अपना काम चला लेता था। भाव के नई ऊंचाई पर पहुंचने से अब चांदी के भारी पायजेब, कंदौरे, गले की हंसली, बोर, बाजूबंद आदि की डिमांड कम हो गई है। दोनों धातुओं के दाम ऊंचाई पर पहुंचने से कई लोग तो राशि जमा कराकर एडवास बुकिंग कर रहे हैं। तो कई पुराने ज्यादा वजन के आभूषणों को कम वजन के करा रहे हैं।