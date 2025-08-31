नोटिफिकेशन जारी…किसानों को सरकार देगी ‘मुआवजा’, जल्द होगा भुगतान

बंजली-सेजावता बायपास के रेलवे ब्रिज बनाने और सर्विस रोड निकालने के लिए सरकारी जमीन कम पडऩे से इसके आसपास के 13 किसानों की 2.175 हैक्टेयर जमीन अधिगृहण का प्रस्ताव सेतु निगम ने किया था। इन्हें इस जमीन के बदले करीब तीन करोड़ का मुआवजा दिया जाना है। जिन नौ किसानों ने अपनी सहमति दी उनके प्रस्ताव राजस्व में भेजकर उसका नोटिफिकेशन जारी करके दावे-आपत्तियां मांगी गई। इसके लिए 30 अगस्त की तारीख अंतिम थी। इस तारीख तक सेतु निगम के पास किसी ने कोई आपत्ति ही दर्ज नहीं कराई है।