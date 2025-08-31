Patrika LogoSwitch to English

नोटिफिकेशन जारी…किसानों को सरकार देगी ‘मुआवजा’, जल्द होगा भुगतान

MP News: निजी भूमि के 13 में से नौ किसानों को उनकी जमीन की मुआवजा राशि देने का रास्ता साफ हो गया है।

रतलाम

Astha Awasthi

Aug 31, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के रतलाम में बंजली-सेजावता बायपास पर बन रहे रेलवे ब्रिज के दायरे में आने वाली निजी भूमि के 13 में से नौ किसानों को उनकी जमीन की मुआवजा राशि देने का रास्ता साफ हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अंतिम तारीख निकल गई और किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अब इन्हें कलेक्टर कार्यालय से राशि का भुगतान होना तय हो गया है।

बंजली-सेजावता बायपास के रेलवे ब्रिज बनाने और सर्विस रोड निकालने के लिए सरकारी जमीन कम पडऩे से इसके आसपास के 13 किसानों की 2.175 हैक्टेयर जमीन अधिगृहण का प्रस्ताव सेतु निगम ने किया था। इन्हें इस जमीन के बदले करीब तीन करोड़ का मुआवजा दिया जाना है। जिन नौ किसानों ने अपनी सहमति दी उनके प्रस्ताव राजस्व में भेजकर उसका नोटिफिकेशन जारी करके दावे-आपत्तियां मांगी गई। इसके लिए 30 अगस्त की तारीख अंतिम थी। इस तारीख तक सेतु निगम के पास किसी ने कोई आपत्ति ही दर्ज नहीं कराई है।

दावे-आपत्ति की तारीख समाप्त

बंजली-सेजावता बायपास के रेलवे ब्रिज के दायरे में आ रही निजी जमीन के मालिकों की जमीन अधिगृहित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। 30 अगस्त तक अंतिम तारीख थी। इस दिन तक किसी ने कोई आपत्ति हमारे यहां दर्ज नहीं कराई है। अब राजस्व विभाग संबंधित नौ किसानों को मुआवजा राशि जारी करेगा।- रघुनाथ सूर्यवंशी, एसडीओ सेतु निगम

