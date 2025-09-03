एमपी के इस जिले में गुरूवार को 8वीं तक की क्लासों की छुट्टी घोषित

मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 24 घंटों (गुरूवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 39 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह और सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है।