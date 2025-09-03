एमपी के इस जिले में गुरूवार को 8वीं तक की क्लासों की छुट्टी घोषित

holiday declared: मध्यप्रदेश में मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद कई जिलों में फिर से जोरदार बारिश हो रही है। रतलाम जिले में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगले 24 घंटों में भी रतलाम जिले में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है जिसे देखते हुए रतलाम कलेक्टर ने गुरूवार (4 सितंबर) को जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की क्लास की छुट्टी घोषित की है। ये आदेश जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।
जिले में हो रही अतिवृष्टि के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से रतलाम जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय/सीबीएसई/आईसीएसआई/माध्यम शिक्षा मण्डल एवं समस्त बोर्ड से संबंध विद्यालयों का कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों हेतु 4 सितम्बर को कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। शिक्षक अपने निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेगें। कक्षा 9वीं से 12 वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित होगी।
मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 24 घंटों (गुरूवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 39 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह और सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है।