रतलाम

मेरी हत्या से … रुक सकता है तो मुझे मंजूर , जीतू पटवारी का बड़ा बयान

MP Congress- वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो एमपी में पूरे राज्य में वोट चोर, गद्दी छोड़ रैलियां निकाली जा रहीं हैं।

रतलाम

deepak deewan

Aug 31, 2025

Jitu Patwari's big statement on drug abuse in MP
Jitu Patwari's big statement on drug abuse in MP- image patrika

MP Congress- वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो एमपी में पूरे राज्य में वोट चोर, गद्दी छोड़ रैलियां निकाली जा रहीं हैं। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को रतलाम में बड़ी रैली निकाली। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली बस स्टैंड से शुरू हुई। बाद में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने वोट चोरी और नशाखोरी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को ललकारा। जीतू पटवारी ने कहा कि उनपर हमला हो गया, गाड़ी के कांच तोड़ दिए। उन्होंने BJP मंडल अध्यक्ष पर हमला करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी हत्या से मध्यप्रदेश में नशा रुक सकता है तो मुझे मंजूर है।

रतलाम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत के साथ रैली में शामिल जीप पर सवार थे। रैली में बड़ी संख्या में जिलेभर के विधानसभा और ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए।

कांग्रेस की रैली दोपहर 12:00 बजे शुरू होनी थी, लेकिन रास्ते में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला हो जाने की वजह से खासा विलंब हो गया। जीतू पटवारी करीब पौने 2 बजे बस स्टैंड पहुंचे और इसके बाद रैली की शुरुआत हुई।

जीतू पटवारी पर रतलाम आते समय हमला

इससे पहले रतलाम में जीतू पटवारी को धाकड़ समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए। मौके पर कांग्रेस के कुछ नेताओं से बहस भी हुई। पुलिस ने कांग्रेस नेता को समझा कर वहां से वाहन में बैठाकर रवाना किया। जीतू पटवारी पर रतलाम आते समय मांगरोल फंटे के पास में हमला हो गया। उनकी कार के कांच टूट गए।

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा धाकड़ समाज के ऊपर दिए गए बयान से नाराज समाज के युवाओं ने जावरा में भी घंटाघर चौराहे पर उनका पुतला जलाया। थाना प्रभारी को मामले में प्रकरण दर्ज करने को लेकर ज्ञापन दिया।

हत्या से नशा कम हो सकता है, तो भी मुझे मंजूर

रतलाम में सभा के बाद जीतू पटवारी ने हमले का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

मुख्यमंत्री जी,
यदि मेरी हत्या से मध्य प्रदेश में नशा कम हो सकता है, तो भी मुझे मंजूर है! किंतु, अब इस लड़ाई को मैं हर हाल में लडूंगा!

31 Aug 2025 09:45 pm

