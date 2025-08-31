मेरी हत्या से … रुक सकता है तो मुझे मंजूर , जीतू पटवारी का बड़ा बयान

MP Congress- वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो एमपी में पूरे राज्य में वोट चोर, गद्दी छोड़ रैलियां निकाली जा रहीं हैं। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को रतलाम में बड़ी रैली निकाली। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली बस स्टैंड से शुरू हुई। बाद में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने वोट चोरी और नशाखोरी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को ललकारा। जीतू पटवारी ने कहा कि उनपर हमला हो गया, गाड़ी के कांच तोड़ दिए। उन्होंने BJP मंडल अध्यक्ष पर हमला करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी हत्या से मध्यप्रदेश में नशा रुक सकता है तो मुझे मंजूर है।