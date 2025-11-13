MP में एक अफसर पर 8 जिलों का भार, जमीनी सच्चाई से वंचित अधिकारी, किसान परेशान

Kusum 2 Yojana Update: एक ओर जिला अक्षय अधिकारी को आठ जिलों का प्रभार दे रखा है। वहीं, दूसरी ओर योजना के लाभ के लिए सीधे विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। रतलाम जिले से कितने आवेदन अपलोड हुए हैं। कितने निरस्त हुए इसकी जानकारी जिला स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय स्तर पर जानकारी नहीं मिलने से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में पीएम कृषक मित्र योजना (कुसुम-2) कैसे परवान चढ़ेगी। (mp news)