रतलाम

MP में एक अफसर पर 8 जिलों का भार, जमीनी सच्चाई से वंचित अधिकारी, किसान परेशान

MP News: कुसुम-2 योजना ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उलझ गई है। आठ जिलों का प्रभार संभाल रहे अधिकारी को जिलों की स्थिति की जानकारी तक नहीं।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Akash Dewani

Nov 13, 2025

kusum 2 yojana update officer 8 districts online portal mp news

kusum 2 yojana update (फोटो- सोशल मीडिया)

Kusum 2 Yojana Update: एक ओर जिला अक्षय अधिकारी को आठ जिलों का प्रभार दे रखा है। वहीं, दूसरी ओर योजना के लाभ के लिए सीधे विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। रतलाम जिले से कितने आवेदन अपलोड हुए हैं। कितने निरस्त हुए इसकी जानकारी जिला स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय स्तर पर जानकारी नहीं मिलने से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में पीएम कृषक मित्र योजना (कुसुम-2) कैसे परवान चढ़ेगी। (mp news)

66 किसानों ने दिया था आवेदन

मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बिना विद्युत कनेक्शन वाले किसानों को इस योजना का लाभ के लिए पोर्टल शुरु हुआ था। इसमें प्रदेश से करीब 66 हजार किसानों ने आवेदन किया था। इसके बाद पोर्टल बंद हो गया। अब कितने किसानों के आवेदन स्वीकृत होने सहित अन्य जानकारी अटक गई।

कनेक्शन के लिए पोर्टल चालू

वर्तमान में अस्थायी सोलर पंप कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। वहां से जिले के 206 किसानों की संरक्षण कार्य पूरा होने की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद भी जो कंपनी सोलर पंप लगाएगी उसे भी मौके पर निरीक्षण करना होगा। इसके बाद वर्क आर्डर जारी होगा। इसके बाद 120 दिन में पंप लगाना अनिवार्य है।

इन्हें मिलेगा यह लाभ

ऐसे किसान जिन्होंने वर्ष 22-23 व 23-24 में अस्थायी कनेक्शन लिए थे वे इस योजना के लिए आवेदन अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आधार, खसरा नकल, अस्थायी कनेक्शन के रसीद नंबर, बैंक पास बुक की कॉपी अपलोड करना होगी। इसमें अभी एक एचपी से साढ़े सात एचपी तक के सोलर पंप दिए जाएंगे। (mp news)

हार्सपावर व सर्वे पूर्ण वाले आवेदन

  • तीन एचपी- 85
  • पांच एचपी-34
  • साढ़ेसात एचपी- डीसी के 49 व एसी के 341

कर्मचारियों की कमी से परेशानी

सोलर पंप योजना के आवेदन ऑनलाइन भोपाल विभाग के पोर्टल पर अपलोड हो रहे है। वहां से सर्वे हो चुके आवेदन की जानकारी आ रही है। किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अधिकारी-कर्मचारियों की कमी से परेशानी आ रही है।-राजेंद्र गोयल, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, मंदसौर

Published on:

13 Nov 2025 08:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / MP में एक अफसर पर 8 जिलों का भार, जमीनी सच्चाई से वंचित अधिकारी, किसान परेशान

