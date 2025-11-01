एमपी में चांदी के कड़े देख डोली दामाद की नीयत फिर दो दिन पहले कुएं में मिली सास की लाश

पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि बुजुर्ग महिला सीता बाई को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है और फिर उसकी लाश को कुएं में फेंका गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि सीता बाई तीन महीने तक अपनी पोती के घर पर रही थी। इसी दौरान पोती आरती के पति दिनेश ने उससे चांदी की कड़ियां मांगी थी लेकिन सीता बाई ने मना कर दिया था। इसी के बाद आरोपी दिनेश ने रिश्ते में साडू लगने वाले नानालाल के साथ मिलकर दादी सास की हत्या की साजिश रची। दोनों पहले तो उसे बाइक से रिश्तेदारी में दूसरे गांव लेकर गए और वहां से लौटते वक्त खेत में ले जाकर उसका गला घोंटा और चांदी के कड़े उतारकर लाश को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 750 ग्राम वजन के चांदी के कड़े जिनकी कीमत लगभग 80000 रूपये है जब्त कर लिए हैं।