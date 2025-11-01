Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

एमपी में चांदी के कड़े देख डोली दामाद की नीयत फिर दो दिन पहले कुएं में मिली सास की लाश

mp news: चांदी के कड़े लूटने के इरादे से दामाद ने साडू के साथ मिलकर सास को गला दबाकर मौत के घाट उतारा और कुएं में फेंक दी लाश...।

Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Nov 01, 2025

ratlam

Elderly woman blind murder revealed

mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में दो दिन पहले कुएं में मिली बुजुर्ग महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से बुजुर्ग महिला का दामाद हैं जिसने अपने रिश्ते के साडू के साथ मिलकर चांदी के कड़ों के लालच में वारदात को अंजाम दिया था। 70 साल की बुजुर्ग महिला की दोनों आरोपियों ने गला दबाकर हत्या की थी और फिर पैरों में पहले चांदी के कड़े उतारकर शव को कुएं में फेंककर भाग गए थे। लेकिन उनका जुर्म ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाया और पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश कर दिया।

10 दिन से लापता थी बुजुर्ग महिला

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गुरुवार सुबह करमदी गांव के पास एक खेत के कुएं में बुजुर्ग महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी । शव को कुएं से निकाला गया तब उसकी पहचान 70 वर्षीय सीता बाई के रूप में हुई थी। मृतका की बेटी ने शव के कपड़े देखकर पहचान की थी। तब उसने बताया था कि मां 10 दिन से गायब थीं और जब मां घर से निकली थी तब उसके पैरों में करीब एक किलो चांदी के कड़े थे। जो शव मिलने के वक्त गायब थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच की तो जल्द ही आरोपियों का पता चल गया।

दामाद निकला हत्यारा

पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि बुजुर्ग महिला सीता बाई को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है और फिर उसकी लाश को कुएं में फेंका गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि सीता बाई तीन महीने तक अपनी पोती के घर पर रही थी। इसी दौरान पोती आरती के पति दिनेश ने उससे चांदी की कड़ियां मांगी थी लेकिन सीता बाई ने मना कर दिया था। इसी के बाद आरोपी दिनेश ने रिश्ते में साडू लगने वाले नानालाल के साथ मिलकर दादी सास की हत्या की साजिश रची। दोनों पहले तो उसे बाइक से रिश्तेदारी में दूसरे गांव लेकर गए और वहां से लौटते वक्त खेत में ले जाकर उसका गला घोंटा और चांदी के कड़े उतारकर लाश को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 750 ग्राम वजन के चांदी के कड़े जिनकी कीमत लगभग 80000 रूपये है जब्त कर लिए हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Nov 2025 07:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में चांदी के कड़े देख डोली दामाद की नीयत फिर दो दिन पहले कुएं में मिली सास की लाश

