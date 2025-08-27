कई शहरों को कनेक्ट करेगी ‘नीमच-रतलाम दोहरीकरण योजना’, 72% काम पूरा

अब तक की गति के ग्राफ को देखा जाए तो नीमच-रतलाम के 133 किमी. के रेल ट्रैक में से 72 प्रतिशत कार्य यानी 95 किमी. का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब रेलवे को दलौदा से मल्हारगढ़ और रतलाम से धौसवास तक का दोहरीकरण कार्य शेष रह गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कार्य पूरा होने से यात्रियों के लिए सुखकारी इसलिए साबित होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे पहले से ही जयपुर से चंदेरिया तक दोहरीकरण कार्य कर चुकी है। ऐसे में इस कार्य के पूरे होने के बाद यात्रियों को तेज गति की कई ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।