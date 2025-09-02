Patrika LogoSwitch to English

‘अभी न करें यात्रा…’ बाढ़ के चलते रेलवे का फैसला, अचानक कैंसिल की 9 ट्रेनें

Jammu cancelled Train: रेलवे ने कई गाड़ियों को निरस्त कर दिया है....

रतलाम

Astha Awasthi

Sep 02, 2025

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Jammu cancelled Train: बीते कई दिनों से माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन और पंजाब के कई क्षेत्रों में आयी बाढ़ के चलते रेलवे ने फैसला लिया है। उत्तर रेलवे जमू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब रेल खंड में यातायात निरस्त होने के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।

बीते दिन पहले भी कठुआ-माधोवर पंजाब डाउन लाइन के पुल संख्या 17 के क्षतिग्रस्त होने के कारण जम्मूतवी जाने वाली कुल 69 ट्रेनों को निरस्त और 34 ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट करने का आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया है।

ये ट्रेनें निरस्त ट्रेनें

4 एवं 5 सितंबर की गाड़ी संख्या 12471 बांद्रा टर्मिनस श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस

2, 3 एवं 5 सितंबर की गाड़ी संख्या 12472 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

4 सितंबर की गाड़ी संख्या 12474 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा गांधीधाम एक्सप्रेस

2 सितंबर की गाड़ी संख्या 12475 हापा श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस

3 सितंबर की गाड़ी संख्या 12477 जामनगर श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस

8, 15, 22 एवं 29 सितंबर की गाड़ी संख्या 22941 इंदौर शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्स.

3, 10, 17 एवं 24 सितंबर की गाड़ी संख्या 22942 शहीद कैप्टन तुषार महाजन इंदौर उधमपुर एक्सप्रेस

शॉर्ट ओरिजिनेट/टर्मिनेट ट्रेनें

2 से 19 सितंबर तक डॉ. आंबेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12919 डॉ. आंबेडकर नगर श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस, अंबाला रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अंबाला से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा तक निरस्त रहेगी।

3 से 20 सितंबर तक श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा से चलने वाली गाड़ी संया 12920 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा डॉ. आंबेडकर नगर एक्सप्रेस, अंबाला रेलवे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा से अंबाला तक निरस्त रहेगी।

नौ जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों में रेलवे अतिरिक्त कोच लगाने जा रहा है।

उदयपुर सिटी-जयपुर- उदयपुर सिटी एक्सप्रेस में 30 सितंबर तक दो चेयरकार एवं एक सामान्य श्रेणी का कोच।

अजमेर-बांद्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल में 28 व 29 सितंबर तक स्लीपर श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच।

मदार-कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में 29 सितंबर 2 अक्टूबर तक सेकंड एसी का एक अतिरिक्त कोच।

जोधपुर-इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस में 30 सितंबर व 3 अक्टूबर तक 2 स्लीपर एवं 3 सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त कोच।

इंदौर-भगत की कोठी-इंदौर एक्सप्रेस में 1 व 2 अक्टूबर तक 2 स्लीपर एवं 3 सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त कोच।

जयपुर-उदयपुर सिटी -जयपुर स्पेशल में 30 सितंबर व 1 अक्टूबर तक सामान्य श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच।

अजमेर बांद्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल में 27 व 28 सितंबर स्लीपर श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच।

अजमेर-सोलापुर-अजमेर स्पेशल में 24 व 25 सितबर तक स्लीपर श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच।

हिसार-तिरुपति-हिसार स्पेशल में 27 व 29 सितंबर तक थर्ड एसी का एक अतिरिक्त कोच।

Published on:

02 Sept 2025 04:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / 'अभी न करें यात्रा…' बाढ़ के चलते रेलवे का फैसला, अचानक कैंसिल की 9 ट्रेनें

