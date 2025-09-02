‘अभी न करें यात्रा…’ बाढ़ के चलते रेलवे का फैसला, अचानक कैंसिल की 9 ट्रेनें

Jammu cancelled Train: बीते कई दिनों से माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन और पंजाब के कई क्षेत्रों में आयी बाढ़ के चलते रेलवे ने फैसला लिया है। उत्तर रेलवे जमू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब रेल खंड में यातायात निरस्त होने के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।