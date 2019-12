रेलवे स्टेशन पर महिला से दिनदहाडे़ बलात्कार का प्रयास

रतलाम। एक तरफ देश में बलात्कार के मामलों को लेकर त्वरित कार्रवाई और सख्त कानून की मांग हो रही है दूसरी तरफ पुलिस संजीदगी नहीं दिखा रही है। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी एक महिला के साथ मालगोदाम पर निजी कंपनी के कर्मचारी ने बलात्कार का प्रयास किया। जब पीडि़ता मैनेजर के पास शिकायत करने गई तो उसने भगा दिया। पुलिस मामले की कायमी करने व समय रहते आरोपित को पकडऩे के बजाए एक थाने से दूसरे थाने चक्कर लगवाती रही।

पीडि़ता ने बताया मंगलवार सुबह 10.50 बजे वो मालगोदाम के करीब टॉयलेट साफ कर रही थी। तब मालगोदाम पर काम करने वाला एक कर्मचारी आया व उसने छेड़छाड़ की और नीचे गिराकर बलात्कार का प्रयास किया। जब शोर मचाया तो वो भाग गया। इसके बाद युवक जहां काम करता है वहां पर मैनेजर को शिकायत करने गई तो मैनेजर ने अश्लील गालियां दी व भगा दिया।

