रतलाम कलेक्टर डॉक्टरों से नाराज, दी चेतावनी

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सभी संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग करने, पॉजिटिव मरीजों को शत-प्रतिशत नि:क्षय पोषण योजना अंतर्गत भुगतान करने और निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के उपस्थिति पत्रक के साथ कार्य निष्पादन रिपोर्ट भी ली जाए और कम उपलब्धि वाले कर्मचारियों के प्रति नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संयुक्त रूप से भ्रमण कर सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी उपायों और उनकी जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए भी कहा गया।