MP में बिजली बचाने का नया तरीका, स्ट्रीट लाइट्स में लगेंगे टाइमर

शहर के 30 से 40 फीसदी स्ट्रीट लाइटें ऐसी है जिन्हें मैन्युअल ही चालू और बंद किया जाता है। यह सिस्टम अब भी होने से कई बार रात को लाइटें ही चालू नहीं हो पाती है तो चालू होने के बाद अगले दिन दोपहर या दिनभर चालू ही रहती है। इससे बिजली के बिल में काफी अंतर आ जाता है। यह काम बिजली कंपनी के कर्मचारी करते हैं। उनके पास मानव संसाधन की कमी और काम का लोड होने से यह स्थिति बनती है। (MP News)