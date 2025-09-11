Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

MP में बिजली बचाने का नया तरीका, स्ट्रीट लाइट्स में लगेंगे टाइमर

MP News: स्ट्रीट लाइटों की बेवजह बिजली खपत की समस्या अब खत्म होने जा रही है। टाइमर सिस्टम से लाइटें मौसम के हिसाब से खुद ऑन-ऑफ होंगी, जिससे बिजली और मेहनत दोनों बचेंगी।

रतलाम

Akash Dewani

Sep 11, 2025

street lights timer smart control save electricity ratlam mp news
street lights timer smart control save electricity ratlam (फोटो- सोशल मीडिया)

Street Lights Timer:रतलाम शहर की स्ट्रीट लाइटों के सुबह देर तक या दिनभर जलने की आम जनता की शिकायत अब जल्द ही समाप्त होने जा रही हैं। नगर निगम ने स्ट्रीट लाइटों पर टाइमर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ टाइमर पहले से लगे हैं किंतु बचे हुए शहर के हर हिस्से में अगले माह सारे टाइमर लगा दिए जाएंगे। इससे न केवल बिजली की बचत (save electricity) होगी वरन कर्मचारियों की अलग-अलग मोहल्लों में दौड़भाग भी कम होगी।

शहर के 30 से 40 फीसदी स्ट्रीट लाइटें ऐसी है जिन्हें मैन्युअल ही चालू और बंद किया जाता है। यह सिस्टम अब भी होने से कई बार रात को लाइटें ही चालू नहीं हो पाती है तो चालू होने के बाद अगले दिन दोपहर या दिनभर चालू ही रहती है। इससे बिजली के बिल में काफी अंतर आ जाता है। यह काम बिजली कंपनी के कर्मचारी करते हैं। उनके पास मानव संसाधन की कमी और काम का लोड होने से यह स्थिति बनती है। (MP News)

लगातार बढ़ रही शहर में लाइट की संख्या

स्ट्रीट लाइट की संख्या इस समय शहर में 21 हजार से अधिक है। 2018 के बाद से इनमें करीब तीन से चार हजार का इजाफा हुआ है। इसकी वजह है कि नई-नई कॉलोनियां डेवलप होना और निगम में शामिल करना है। (MP News)

ओवरलोड हो चुके पुराने टाइमर

शहर में लगे कई टाइमर की ओवरलोड हो गए है। एक-एक टाइमर पर 20-20 कॉलोनियां जोड़ देने से ये खराब होने लगे हैं। सेपरेट या कम लोड करके टाइमर की संख्या बढ़ाकर 200 की जाने की तैयारी नगर निगम ने की है। (MP News)

मौसम के हिसाब से ऐसे काम करेंगे टाइमर

तीनों मौसम में सूर्यास्त के समय चालू होने और सूर्योदय के समय बंद करने का टाइम सेट किया जाएगा। सर्दी और बारिश में शाम को साढ़े पांच से सुबह सात बजे, गर्मी में शाम सात से सुबह पांच बजे का समय सेट किया जाएगा। (MP News)

स्ट्रीट लाइट पर टाइमर लगेंगे

शहर की स्ट्रीट लाइट पर टाइमर लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे बिजली की खपत तो कम होगी ही कर्मचारियों की कमी की पूर्ति भी होगी। कुछ टाइमर पहले से लगे हैं जो ओवर लोड होने से खराब हो रहे हैं, उन्हें भी बदलेंगे।- देवेंद्र धाकड़, कार्यपालन यंत्री, प्रकाश विभाग, नगर निगम

Published on:

11 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / MP में बिजली बचाने का नया तरीका, स्ट्रीट लाइट्स में लगेंगे टाइमर

