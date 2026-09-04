ईरान-अमेरिका तनाव चरम पर! कुवैत और यूएई में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसके ऊर्जा और नागरिक ढांचे को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने ईरान के सैन्य और नागरिक ढांचे को तबाह करने की धमकी दी। इजरायल फरवरी में अमरीका के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन मौजूदा दौर की लड़ाई में अभी शामिल नहीं है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने धमकी देते हुए कहा, "अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है, तो इससे ईरान पर हमला करने को लेकर इजरायल पर लगी सभी पाबंदियाँ खत्म हो जाएंगी। हम ईरान के सभी राष्ट्रीय, सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं, पर हमला करेंगे। ऐसा करते हुए हम ईरान को वापस पाषाण युग और अंधेरे में धकेल देंगे।