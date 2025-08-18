National Couples Day 2025: आज है कपल डे, इस तरह शाम में दें अपने पार्टनर को सरप्राइज

National Couples Day 2025: कपल डे हर साल 18 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन लवर्स के लिए उतना ही खास होता है जितना कि वैलेंटाइन डे। यह दिन आपके रिश्ते को और भी खास बनाने का सुनहरा मौका लेकर आता है। इस दिन कपल एक-दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन अगर काम के कारण कपल डे की प्लानिंग नहीं कर पाए हैं तो अपने पार्टनर को इंस्टेंट कुछ कूल और मेमोरबल सरप्राइज दे सकते हैं। यहां हैं कुछ 5 टॉप ट्रेंडिंग आइडियाज, जिन्हें इंस्टेंट प्लानिंग से अपने पार्टनर को खुश किया जा सकता है, जो आपके कपल डे को और भी रोमांटिक और खास बना देंगे।