National Couples Day 2025: आज है कपल डे, इस तरह शाम में दें अपने पार्टनर को सरप्राइज

National Couples Day 2025: काम के कारण कपल डे की प्लानिंग नहीं कर पाए हैं तो अपने पार्टनर को इंस्टेंट कुछ कूल और मेमोरबल सरप्राइज दे सकते हैं। यहां हैं कुछ 5 टॉप ट्रेंडिंग आइडियाज, जिन्हें इंस्टेंट प्लानिंग से अपने पार्टनर को खुश किया जा सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 18, 2025

Best gifts for National Couples Day फोटो सोर्स – Freepik

National Couples Day 2025: कपल डे हर साल 18 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन लवर्स के लिए उतना ही खास होता है जितना कि वैलेंटाइन डे। यह दिन आपके रिश्ते को और भी खास बनाने का सुनहरा मौका लेकर आता है। इस दिन कपल एक-दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन अगर काम के कारण कपल डे की प्लानिंग नहीं कर पाए हैं तो अपने पार्टनर को इंस्टेंट कुछ कूल और मेमोरबल सरप्राइज दे सकते हैं। यहां हैं कुछ 5 टॉप ट्रेंडिंग आइडियाज, जिन्हें इंस्टेंट प्लानिंग से अपने पार्टनर को खुश किया जा सकता है, जो आपके कपल डे को और भी रोमांटिक और खास बना देंगे।

Couples Day 2025: यूनिक सरप्राइज से जीतिए अपने पार्टनर का दिल

कपल फोटोशूट

कपल फोटोशूट कराना एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके दिल के करीब रहेगा। यह न सिर्फ आपकी खूबसूरत यादों को कैद करता है, बल्कि आप दोनों को एक साथ खुश और खूबसूरत दिखने का मौका भी देता है। आप इसे घर पर या किसी पसंदीदा लोकेशन पर करवा सकते हैं।

पार्टनर के पसंदीदा फूड

अपने पार्टनर का मनपसंद खाना बनाना या कहीं बाहर जाकर उनकी पसंद का खाना खिलाना सबसे सरल और प्यारा तरीका है उन्हें खुश करने का। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि आप उनकी पसंद को समझते हैं और उनकी खुशी आपके लिए मायने रखती है।

आउटडोर डिनर डेट प्लान

अगर आप चाहते हैं कि आपका कपल डे थोड़ा खास और यादगार हो, तो एक रोमांटिक आउटडोर डिनर डेट प्लान करें। चाहे वह किसी खूबसूरत रेस्तरां में हो या आपके शहर के किसी शांत और प्यारे जगह पर, साथ में बिताया गया वक्त आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा।

स्पेशल वीडियो मैसेज

अपने पार्टनर के लिए एक खास वीडियो मैसेज बनाएं जिसमें आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें। आप इसमें अपनी यादगार पलों की क्लिप्स जोड़ सकते हैं या कुछ प्यारे शब्दों के साथ उन्हें यह दिखा सकते हैं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। यह वीडियो आपके रिश्ते को नया उत्साह देगा।

इंडोर ट्रेजर हंट

घर के अंदर एक मजेदार ट्रेजर हंट का आयोजन करें। छोटे-छोटे सुराग और पत्ते छुपाएं, जो आपकी यादों या आपके रिश्ते से जुड़े हों। यह गेम न केवल रोमांचक होगा बल्कि आपके रिश्ते में और भी मस्ती और प्यार भर देगा।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

18 Aug 2025 11:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / National Couples Day 2025: आज है कपल डे, इस तरह शाम में दें अपने पार्टनर को सरप्राइज

