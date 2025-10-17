Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Dhanteras 2025: मां लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करें पूजा, जानिए धनतेरस की पूजा विधि और सामग्री

Dhanteras 2025 Puja Vidhi धनतेरस 2025 का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जानें पूजा का सही मुहूर्त, विधि, पूजन सामग्री लिस्ट और क्या खरीदें- क्या न खरीदें इस शुभ दिन पर।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 17, 2025

Dhanteras 2025

Dhanteras 2025 (photo- gemini ai)

Dhanteras 2025 Puja Muhurat Vidhi and Samagri List: धनतेरस दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए बेहद शुभ होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक की गई पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और दरिद्रता को दूर करती है।

धनतेरस 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त

साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर (शनिवार) को मनाया जाएगा।

प्रदोष काल: शाम 5:48 से रात 8:20 बजे तक

वृषभ काल: शाम 7:16 से रात 9:11 बजे तक

पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 7:16 से रात 8:20 बजे तक

पूज्य देवता: भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर देव

लाभ: इस समय पूजा करने से धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

धनतेरस पर वृषभ काल में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम होता है।

धनतेरस पूजा विधि

धनतेरस की शुरुआत घर की साफ-सफाई से होती है। मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाएं और दीपक जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। पूजा स्थान पर लाल या पीले कपड़े से सजी चौकी रखें। एक कलश में गंगाजल और स्वच्छ पानी भरें, आम के पत्ते लगाएं और नारियल रखें।

इसके बाद भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। पूजा में हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, धूप, दीप, मिठाई और मेवे का उपयोग करें। गाय के घी का बड़ा दीपक जलाएं और 13 छोटे दीपक घर के अलग-अलग कोनों में रखें। पूजा के बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें।

धनतेरस पर क्या खरीदें

सोना या चांदी के सिक्के, मां लक्ष्मी और कुबेर जी का प्रतीक माने जाते हैं। धातु के बर्तन (पीतल, तांबा, स्टील) ये घर में समृद्धि बढ़ाते हैं। नई झाड़ू, दरिद्रता दूर करने का प्रतीक। वाहन, मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक सामान, नई शुरुआत के लिए शुभ।
चांदी की मूर्तियां, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम।

धनतेरस पर क्या न खरीदें

धनतेरस पर आप कांच के बर्तन, जल्दी टूटने से अशुभ माने जाते हैं। लोहा और एल्यूमिनियम, अशुद्ध धातु मानी जाती हैं। काले कपड़े या जूते, नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े होते हैं। नुकीली वस्तुएं (छुरी, कैंची) क्लेश और कटुता का प्रतीक। धनतेरस पर सही समय और विधि से पूजा करने से न केवल घर में सुख-समृद्धि आती है, बल्कि सालभर स्वास्थ्य और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

ये भी पढ़ें

Dhanteras 2025 : राशि अनुसार करें धनतेरस खरीदारी, जानिए इस साल किस चीज से हो सकती है धन वृद्धि
धर्म/ज्योतिष
Dhanteras 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Dhanteras 2025: मां लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करें पूजा, जानिए धनतेरस की पूजा विधि और सामग्री

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Laxmi Ji Aarti for Diwali 2025: “ऊं जय लक्ष्मी माता…” दिवाली पर मां लक्ष्मी की करें आरती, थाली में जरूर रखें ये चीजें

deepawali laxmi aarti, Diwali Lakshmi Ji ,laxmi aarti, दीवाली के लिए लक्ष्मी मंत्र क्या है,
धर्म और अध्यात्म

Premanand Maharaj ने एक शराबी को प्रणाम क्यों किया? रोचक है किस्सा

Premanand Maharaj spiritual story, Premanand Maharaj life lesson,
धर्म और अध्यात्म

Lakshmi Puja Timings : 20 और 21 दोनों दिन है लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त, जानिए शहर के हिसाब से टाइम

Lakshmi Puja Timings
धर्म और अध्यात्म

Rama Ekadashi 2025: ‘राजा मुचुकुन्द को मिला स्वर्गलोक का आशीर्वाद’, रमा एकादशी पर पढ़े ये व्रत कथा

Rama Ekadashi 2025
धर्म और अध्यात्म

Mahalakshmi Temple : स्वर्ण कमल छूने मात्र से हो सकती है धन और सौभाग्य की प्राप्ति

Mahalakshmi Temple
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.