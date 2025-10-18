Dhanteras 2025 Katha In Hindi: आज धनतेरस पर भूलकर भी न छोड़ें ये कथा और आरती, खुल सकते हैं सुख-समृद्धि के द्वार

वह रातभर दीपक जलाकर चौखट पर रखती रही और सोने-चांदी के गहनों, सिक्कों और बर्तनों का ढेर लगाकर एक चारपाई बना दी। पति को उसी पर बैठाकर उसने चारों ओर दीपक जला दिए और खुद गीत गाती रही। जब यमराज सर्प का रूप लेकर आए, तो दीपों की चमक और गहनों की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे अंदर नहीं जा सके और बिना कुछ किए लौट गए। इस तरह राजा हिम का पुत्र बच गया। उस दिन धनतेरस थी, तभी से यह पर्व “यमदीपदान” और धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाने का प्रतीक बन गया।