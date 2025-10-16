Vivah Muhurat 2025 : दीपावली बाद शादियों की धूम, नवम्बर में 14 और दिसम्बर में 6 दिन रहेंगे विवाह के शुभ मुर्हूत

हिंदू धर्म में शादी का शुभ मुहूर्त निकालना बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गलत समय पर शादी हो जाए, तो पति-पत्नी के जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर सही और शुभ समय पर शादी की जाए, तो जीवन में खुशियां, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। इसी वजह से देवशयन यानी जब भगवान विश्राम करते हैं, उस समय शादी करना अशुभ माना जाता है। इसलिए उस दौरान विवाह नहीं किए जाते।