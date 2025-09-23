Mahishasur Mardini Stotram : महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, हर संकट में सुरक्षा का दिव्य कवच

Mahishasur Mardini Stotram : महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र देवी दुर्गा को समर्पित एक शक्तिशाली स्तोत्र है। यह स्तोत्र देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस पर विजय के उपलक्ष्य में पढ़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र के पाठ से विभिन्न आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। यहां महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र (Mahishasur Mardini Stotram) के पाठ के कुछ लाभों का उल्लेख कर रहे हैं।