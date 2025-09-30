Maha Navami 2025 : महा नवमी 2025 कब है? नोट करें सही तारीख और कन्या पूजन का शुभ समय

पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। इसके बाद हलवा, पूरी, चना और सब्ज़ी तैयार करें और घर पर नौ छोटी कन्याओं को एक लांगुरिया या एक छोटे बालक के साथ आमंत्रित करें। फिर उनके पैर धोएँ, तिलक लगाएं और उनकी कलाई पर एक पवित्र लाल धागा या मौली बांधें। नारियल फोड़ना इस अनुष्ठान का मुख्य भाग है जिसे आप पूरे नौ दिनों तक निभाते आ रहे हैं। सबसे पहले देवी दुर्गा को भोग प्रसाद अर्पित करें, फिर सभी छोटी कन्याओं को उपहार और नारियल के टुकड़ों के साथ भोजन कराएं। भोजन समाप्त करने के बाद, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। पूरी पूजा पूरी करने के बाद, भक्त अपना व्रत तोड़ सकते हैं और भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।