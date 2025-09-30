Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

Maha Navami 2025 : महा नवमी 2025 कब है? नोट करें सही तारीख और कन्या पूजन का शुभ समय

Maha Navami 2025 Kab Hai : महा नवमी 2025 का पर्व कब मनाया जाएगा। जानें सही तारीख, पूजा विधि, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और भोग प्रसाद।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Sep 30, 2025

Maha Navami 2025

When is Maha Navami? Check Rituals &amp; Kanya Pujan (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Navratri 2025 Day 9: भक्त नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे क्योंकि यह उत्सव अपने अंतिम चरण में है। इस दिन का दूसरा नाम महा नवमी है। इस शुभ दिन पर, भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का अर्थ है नौ दिन और नौ रातें मनाना। आश्विन मास में, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, नवरात्रि का नौवां दिन मनाया जाएगा। इस वर्ष, नवरात्रि का नौवां दिन 1 अक्टूबर, 2025 को मनाया जाएगा।

महानवमी 2025 तिथि और समय | Maha Navami 2025 date and time

तिथि और समय:

नवमी तिथि प्रारंभ - 30 सितंबर, 2025 - शाम 6:06 बजे

नवमी तिथि समाप्त - 1 अक्टूबर, 2025 - शाम 7:01 बजे

कन्या पूजन का शुभ समय - सुबह 6 बजकर 13 मिनट से 9 बजकर 11 मिनट तक लाभ और अमृत चौघड़िया, सुबह 10:40 से 12 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं।

नवरात्रि दिन 9 2025: | Navratri 2025 Day 9

महत्व: हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि नवरात्रि के इस शुभ नौवें दिन देवी सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव हुआ था। देवी सिद्धिदात्री सभी देवी-देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हुईं और उन्हें वरदान दिया कि मां दुर्गा संकट के समय उनकी सहायता करेंगी और राक्षसों से उनकी रक्षा करेंगी। महा नवमी एक ऐसा दिन है जिसे पूरे देश में विभिन्न अनुष्ठानों और अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह भी माना जाता है कि जो लोग सच्चे मन और भक्ति से देवी सिद्धिदात्री को प्रसन्न करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

सिद्धिदात्री का अर्थ है सभी सिद्धियों को देने वाली। तांत्रिक और साधक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने हेतु विशेष पूजा करते हैं।

नवरात्रि 2025: रंग

इस वर्ष, गुलाबी रंग देवी सिद्धिदात्री का प्रतीक है।

नवरात्रि दिवस 9: नवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री को पूरी चने और सूजी के हलवे का भोग लगाना चाहिए।

नवरात्रि दिवस 9, 2025: Navratri 2025 Day 9

पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। इसके बाद हलवा, पूरी, चना और सब्ज़ी तैयार करें और घर पर नौ छोटी कन्याओं को एक लांगुरिया या एक छोटे बालक के साथ आमंत्रित करें। फिर उनके पैर धोएँ, तिलक लगाएं और उनकी कलाई पर एक पवित्र लाल धागा या मौली बांधें। नारियल फोड़ना इस अनुष्ठान का मुख्य भाग है जिसे आप पूरे नौ दिनों तक निभाते आ रहे हैं। सबसे पहले देवी दुर्गा को भोग प्रसाद अर्पित करें, फिर सभी छोटी कन्याओं को उपहार और नारियल के टुकड़ों के साथ भोजन कराएं। भोजन समाप्त करने के बाद, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। पूरी पूजा पूरी करने के बाद, भक्त अपना व्रत तोड़ सकते हैं और भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।

मंत्र

ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते..!!

सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भयेभ्ये स्त्रहि नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते..!!

    Published on:

    30 Sept 2025 12:39 pm

