Navratri Day 5 2025 : स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए कौनसा रंग पहने और कौनसा फल चढ़ाएं

Skandamata : नवरात्रि 2025 के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। जानें स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए कौनसा रंग पहनें, कौनसा फल चढ़ाएं, उनका महत्व, स्वरूप और पूजा विधि।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 26, 2025

Navratri Day 5 2025
स्कंदमाता को कौनसा भोग चढ़ाएं (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Navratri Day 5 2025 : देवी पार्वती को मां स्कंदमाता कहा जाता है, क्योंकि वे भगवान स्कंद (जिन्हें भगवान कार्तिकेय या भगवान मुरुगन भी कहा जाता है) की माता हैं। मान्यता है कि वे बुध ग्रह की स्वामिनी हैं और उनकी पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा का भी फल मिलता है। स्कंदमाता को हरा रंग और केले का भोग अति प्रिय है।

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मां स्कंदमाता सिंह पर सवार रहती हैं और कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। उनकी गोद में बाल रूप में भगवान मुरुगन होते हैं। उन्हें चार भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है – ऊपर के दो हाथों में कमल के फूल, एक हाथ में शिशु स्कंद, और दूसरा हाथ अभय मुद्रा (आशीर्वाद देने की मुद्रा) में होता है।

मां स्कंदमाता मां के प्रेम, देखभाल और पालन-पोषण का प्रतीक हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की बुद्धि, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास मिलता है।

देवी: स्कंदमाता | Skandamata

स्कंदमाता को कमल पर विराजमान, शिशु स्कंद को गोद में लिए हुए, शांति और साहस का संचार करते हुए दर्शाया गया है। उन्हें ज्ञान, पारिवारिक शांति और सावधानी से नेतृत्व करने की शक्ति प्रदान करने के लिए पूजा जाता है।

रंग: हरा

नवरात्रि 2025 के पांचवें दिन का रंग हरा है। हरे रंग को शांति, विकास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने से मां स्कंदमाता की पोषण और देखभाल वाली ऊर्जा से जुड़ाव माना जाता है।

पवित्र भोग

केला पांचवें दिन स्कंदमाता को चढ़ाया जाने वाला पारंपरिक भोग है। कई घरों में सादी खीर भी शामिल की जाती है। यह भोग पोषण, सरलता और कल्याण व संतुलन के लिए मातृ आशीर्वाद का प्रतीक है।

स्कंदमाता का मंत्र

देवी स्कंदमाता का मंत्र है: "ॐ देवी स्कंदमातायै नमः।" ऐसा माना जाता है कि भक्तिपूर्वक जप करने से उनकी सुरक्षात्मक कृपा, धैर्य के साथ साहस और करुणा में निहित शांति प्राप्त होती है।

पौराणिक कथा

ब्रह्मांडीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने वाले दिव्य सेनापति स्कंद का पालन-पोषण करने वाली माता के रूप में, स्कंदमाता इस सत्य का प्रतीक हैं कि कोमल शक्ति वीर हृदयों को आकार दे सकती है और प्रेम तलवार की तरह शक्तिशाली ढाल हो सकता है।

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि यह रंग विकास और मेल-जोल का प्रतीक है। पूजा में आप केला और चाहें तो खीर का भोग चढ़ा सकते हैं। साथ ही, थोड़ी देर शांति से बैठकर उनका मंत्र जाप करें और मां से शांति, साहस और परिवार में सुख-शांति की प्रार्थना करें।

