Navratri Day 5 2025 : स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए कौनसा रंग पहने और कौनसा फल चढ़ाएं

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि यह रंग विकास और मेल-जोल का प्रतीक है। पूजा में आप केला और चाहें तो खीर का भोग चढ़ा सकते हैं। साथ ही, थोड़ी देर शांति से बैठकर उनका मंत्र जाप करें और मां से शांति, साहस और परिवार में सुख-शांति की प्रार्थना करें।