Shardiya Navratri 2026 : हमारे अंदर के असुरों से युद्ध करती हैं देवियां, नवरात्रि का गहन विवेचन

हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने आंतरिक विकारों को साधने के लिए इन अष्ट मातृकाओं की अद्भुत संकल्पना गढ़ी। ब्राह्मी संकुचित अहंकार की शल्य चिकित्सा करके चेतना का विस्तार करती है तो माहेश्वरी अज्ञान को ओवरराइट (पुनर्लेखन) करके ज्ञान का आलोक भरती है। एकाग्र मन से इन ऊर्जाओं का आह्वान करने पर आपके ब्रेन वेव पैटर्न (मस्तिष्क तरंग स्वरूप) स्वतः अल्फा स्टेट (विश्राम अवस्था) में उतर जाते हैं। विज्ञान जिसे न्यूरो प्लास्टिसिटी (मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता) और माइंडफुलनेस (सचेतनता) समझाता है हमारे पुरखे उसी सत्य को कलश स्थापना के ज़रिए साध रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि कार्ल जुंग का आर्केटाइप्स (आद्यरूप) सिद्धांत और तिब्बती बौद्ध धर्म की क्रोधित देवताओं की संकल्पना ठीक यही कहती है कि ये शक्तियां बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक प्रोग्राम्स हैं। इसे अगर आप और गहराई से तलाशें तो सूफी रहस्यवाद में जिसे नफ्स अर्थात अहंकार को मारकर फना होना कहा गया है या प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी (यूनानी दर्शन) में जिसे कैथार्सिस (भावनात्मक शुद्धि) का नाम दिया गया है वह हमारी अष्ट मातृकाओं की मारक ऊर्जा का ही वैश्विक रूप है।