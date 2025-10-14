Kali Puja 2025 में किस दिन मनाई जाएगी? जानिए तिथि, समय और भोग की संपूर्ण जानकारी

Kali Puja 2025 Date: काली पूजा मां काली को समर्पित एक बेहद प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है, जिसे बड़े भव्य एवं धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार खासकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आस-पास के पूर्वी राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह में आता है। काली पूजा अमावस्या की रात को होती है, जहां मां काली की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विशेष मंत्रों के जाप के साथ पूजा होती है।आइए जानते हैं भई मुहूर्त और पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां।