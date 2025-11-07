Shani Dev Vrat : साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति दिला सकता है ये एक दिन का उपवास, जानें संपूर्ण पूजा विधि और नियम

शनिवार का व्रत शनिदेव के दुष्प्रभावों को कम करने और अधिक संतुलित एवं शांतिपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक व्यापक अनुष्ठान है। यह व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए होता है जो शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से परेशान हैं, या फिर जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे लोग यह व्रत रखते हैं ताकि उन्हें शनि देव के अशुभ असर से राहत मिले और जीवन में सुख-शांति बनी रहे।