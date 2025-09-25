Sharadiya Navratri Day 4 Maa Kushmanda : शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पढ़ें मां कूष्मांडा की आरती, जानें 3 शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

नवरात्रि के चौथे दिन (चतुर्थी) को कूष्मांडा की पूजा की जाती है। विधि-विधान के अनुसार, भक्त के भक्ति पथ पर कुछ ही कदम चलने पर, भक्त को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव हो जाता है। यह दुःखद स्थिति भक्त के लिए सुखद और सुगम हो जाती है। उनकी पूजा मनुष्य के लिए भवसागर से मुक्त होकर उड़ने का सबसे सुलभ और सरल मार्ग है। इस दिन जहां तक संभव हो, सुहागिन स्त्री का पूजन करना चाहिए। भोजन में दही, हलवा खिलाने के बाद, मेवे और सूखे मेवे के बाद फल भेंट करने चाहिए और सौभाग्यवती स्त्री को भोग लगाना चाहिए। जिससे मां प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं।