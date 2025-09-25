Sharadiya Navratri Day 4 Maa Kushmanda : शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पढ़ें मां कूष्मांडा की आरती, जानें 3 शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Shardiya Navratri 2025 Maa Kushmanda : नवरात्रि का चौथा दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा (Maa Kushmanda) की पूजा के लिए समर्पित है। कूष्मांडा, कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और अण्ड अर्थात ब्रह्मांडीय अण्डा का प्रतीक हैं। यहां पूरे ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडीय अण्डे के रूप में दर्शाया गया है और माना जाता है कि देवी अपनी दिव्य मुस्कान से अंधकार का अंत करती हैं। मां कूष्मांडा की आठ भुजाएं हैं; इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। Celebrate Shardiya Navratri 2025 Day 4 with Maa Kushmanda Puja Vidhi, Aarti, Mantra & Muhurat for divine blessings
2025 दिनांक 26 सितंबर शुक्रवार 2025
तिथि : भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि
शुभ मंत्र : मंत्र 'ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः'
शुभ फूल : कमल का फूल
शुभ रंग : पीला
द्रिक पंचांग के अनुसार, नवरात्रि के चौथे दिन पूजा करने का शुभ समय:
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4:33 से 5:21 तक
अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11:47 से दोपहर 12:35 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:12 से 3:00 बजे तक
इन समयों के दौरान पूजा और अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे मां कुष्मांडा की कृपा प्राप्त होती है।
ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती सूर्य के केंद्र में रहती हैं और ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं और इसलिए उन्होंने मां कुष्मांडा का अवतार लिया। ऐसा कहा जाता है कि वह सूर्य के समान तेजस्वी हैं और उनमें आरोग्यदायक शक्तियां हैं। उन्हें सिंहनी पर सवार देखा जा सकता है और उनके आठ हाथ हैं। उनके दाहिने हाथों में कमण्डल, धनुष, बड़ और कमल हैं तथा बाएं हाथों में क्रमशः अमृत कलश, जप माला, गदा और चक्र हैं।
नवरात्रि के चौथे दिन (चतुर्थी) को कूष्मांडा की पूजा की जाती है। विधि-विधान के अनुसार, भक्त के भक्ति पथ पर कुछ ही कदम चलने पर, भक्त को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव हो जाता है। यह दुःखद स्थिति भक्त के लिए सुखद और सुगम हो जाती है। उनकी पूजा मनुष्य के लिए भवसागर से मुक्त होकर उड़ने का सबसे सुलभ और सरल मार्ग है। इस दिन जहां तक संभव हो, सुहागिन स्त्री का पूजन करना चाहिए। भोजन में दही, हलवा खिलाने के बाद, मेवे और सूखे मेवे के बाद फल भेंट करने चाहिए और सौभाग्यवती स्त्री को भोग लगाना चाहिए। जिससे मां प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं।
ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः,
सुरासम्पूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च,
दधाना हस्तपद्मभ्यं कूष्मांडा शुभदास्तु मे।
या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
वन्दे वञ्चित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखरम्,
सिंहारुढ़ा अष्टभुजा कूष्माण्डा यशस्विनीम्।
भस्वरा भानु निभं अनाहत स्थितं चतुर्थं दुर्गा त्रिनेत्रम्,
कमण्डलु, चाप, बाण, पद्म, सुधाकलश, चक्र, गदा, जपवतिधरम्।
पतंबर परिधानं कामनीयम मृदुहस्य नानालंकार भुषितम्,
मंजीरा, हारा, केयूरा, किंकिनी, रत्नकुंडला, मंडितम।
प्रफुल्ल वदनमचारु चिबुकम कांता कपोलम तुगम कुचम,
कोमलांगी स्मरमुखी श्रीकांति निम्नाभि नितंबनिम्।
दुर्गतिनाशिनि त्वमहि दारिद्रादि विनाशनीम्,
जयमदा धनदा कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम्।
जगतमाता जगतकत्रि जगदधर रूपणिम,
चराचरेश्वरी कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम्।
त्रैलोक्यसुंदरी त्वमहि दुःखा शोक निवारिनिम्,
परमानन्दमयी, कुष्माण्डे प्रणमाम्यहम्।
हमसराय में शिरा पातु कुष्मांडे भवनाशिनीम्,
हसलकारिम नेत्रेचा, हसरौश्च ललताकम।
कौमारी पातु सर्वगत्रे, वाराहि उत्तरे तथा,
पूर्वे पातु वैष्णवीइन्द्राणी दक्षिणे मम।
दिग्विद्दिक्षु सर्वत्रेव कुम् बीजं सर्वदावतु।
कूष्माण्डा जय जग सुखदानी। मुझ पर दया करो महारानी॥
पिङ्गला विद्वत निराली। शाकम्बरी माँ भोली भाली॥
करोड़ नाम निराले तेरे। भक्त मतवाले तेरे॥
भीमा पर्वत पर स्थित है। स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥
संस्था सुनती हो जगदम्बे। सुख सूची हो माँ अम्बे॥
तेरे दर्शन का मैं प्यासा। पूर्ण कर दो मेरी आशा॥
माँ के मन में ममता भारी। क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥
तेरा दर पर काम है। दूर करो मां संकट मेरा॥
मेरा कर्ज पूरा कर दो। मेरे तुम भंडारे भर दो॥
तेरा दास तू ही ध्याए। भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥