Tarot Rashifal 25 September 2025 : मां चंद्रघंटा की कृपा से आज इन 3 राशियों के लिए गुडलक का संकेत, टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 25 September 2025 : 25 सितंबर 2025 नवरात्रि तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का पावन दिन है। चन्द्रमा आज तुला में संचार करेंगे। मेष राशि वालों को आज अपनी योजनाओं में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। वृषभ राशि आज आपके मन में अपने स्वभाव को बदलने की इच्छा होगी। इस इच्छा को समझें, क्योंकि तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और सही योजना बना पाएंगे। मिथुन राशि मिथुन राशि के जातक आज काम और निजी जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करें। ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कर्क राशि कर्क राशि के लोगों को आज अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। जरूरत से ज्यादा राज़ किसी के साथ साझा करने से बचें। सिंह राशि आज आपके परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं। अपनी सकारात्मक सोच से आप इस माहौल को बेहतर बना सकते हैं। कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए आज काम का बोझ कम होगा। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तुला राशि तुला राशि के जातक आज भावुक होकर कोई भी फैसला न लें। सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल है। (Today Tarot Horoscope)