Tarot Rashifal 24 September 2025 : गणेश जी और मां चंद्रघंटा की कृपा से किन राशियों को मिलेगी सफलता, आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 24 September 2025 : आज बुधवार 24 सितंबर का दिन गणेश जी और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। आज का का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। मिथुन वालों को बड़ा फैसला लेने का मौका मिलेगा। तुला राशि वालों को मनचाही खरीदारी से खुशी मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के आज समर्पण से लक्ष्य पूरे होंगे। वहीं कुछ राशियों को आज धैर्य रखने की जरुरत है। वृषभ को पुरानी बातें मन उदास कर सकती हैं। कर्क वाले शांति से काम करें। सिंह का परिवारिक फैसले पर विरोध हो सकता है। कुंभ की सेहत संभालें, आराम के बाद ही निर्णय लें। मीन वाले दूसरों की राय सुनें, लेकिन निर्णय अपने अनुसार लें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल है। (Today Tarot Horoscope)