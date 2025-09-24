Maa Kushmanda Mantra Aarti, Navratri Day 4: मां कुष्मांडा की आराधना में उपयोगी मंत्र, आरती और प्रसाद की विशेष जानकारी

Maa Kushmanda Mantra Aarti In Hindi: नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विशेष महत्व रखती है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टि का स्त्रोत माना जाता है, और उनकी कृपा से जीवन में समृद्धि, ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन उनकी आराधना में विशेष मंत्रों का जाप, आरती का पाठ और उचित प्रसाद अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस लेख में जानिए मां कुष्मांडा के पूजन से जुड़ी उपयोगी मंत्र, आरती और प्रसाद की खास बातें, ताकि आप नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उनकी विधिपूर्वक पूजा कर सकें और मां की असीम कृपा प्राप्त कर सकें।