Vijayadashami 2025: रामलीला के मंचन से लेकर दुर्गा पूजा पंडाल तक, जानिए भारत के अलग-अलग राज्यों में दशहरा कैसे मनाया जाता है

Vijayadashami 2025: दशहरा (Dussehra 2025) या विजयादशमी, भारत देश में एक प्रमुख त्योहारों में से एक है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन राम ने रावण का वध किया था, जो बुराई पर अच्छाई की मिसाल बन गई। भारत के विभिन्न हिस्सों में दशहरा मनाने की अपनी-अपनी परंपराएं हैं। कहीं बाहर के कुछ हिस्सों में रामलीला के रंगीन मंच सजते हैं, तो कहीं दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, और कहीं रावण के पुतले जलाए जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के किन-किन राज्यों में दशहरा कैसे मनाया जाता है, तो यहां आपको विस्तार से जानकारी दी गई है।