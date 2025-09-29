Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

Vijayadashami 2025: रामलीला के मंचन से लेकर दुर्गा पूजा पंडाल तक, जानिए भारत के अलग-अलग राज्यों में दशहरा कैसे मनाया जाता है

Vijayadashami 2025: भारत देश में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और विशेष बात यह है कि यह त्योहार हर राज्य की अपनी पहचान और परंपराओं को साथ लेकर आता है। जानिए भारत देश के राज्यों में दशहरा मनाने के अलग-अलग तरीके और इसकी लोकप्रियता।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Sep 29, 2025

Dussehra celebration, दशहरा उत्सव, Dussehra festival, Vijayadashami, Navratri, Ramleela, Ravan Dahan, Durga Puja

Dussehra festival traditions in India|फोटो सोर्स – Freepik

Vijayadashami 2025: दशहरा (Dussehra 2025) या विजयादशमी, भारत देश में एक प्रमुख त्योहारों में से एक है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन राम ने रावण का वध किया था, जो बुराई पर अच्छाई की मिसाल बन गई। भारत के विभिन्न हिस्सों में दशहरा मनाने की अपनी-अपनी परंपराएं हैं। कहीं बाहर के कुछ हिस्सों में रामलीला के रंगीन मंच सजते हैं, तो कहीं दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, और कहीं रावण के पुतले जलाए जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के किन-किन राज्यों में दशहरा कैसे मनाया जाता है, तो यहां आपको विस्तार से जानकारी दी गई है।

कोलकाता

पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। शहरभर में भव्य पंडाल सजते हैं, जहाँ देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। विजयादशमी के दिन विवाहित महिलाएँ एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर “सिंदूर खेला” की परंपरा निभाती हैं। इसके बाद देवी प्रतिमाओं का विसर्जन हुगली नदी में किया जाता है।

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल का कुल्लू दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। यह उत्सव रघुनाथ जी की आराधना से शुरू होता है और इसमें दूर-दराज़ के गांवों से देवी-देवताओं की पालकियां शामिल होती हैं। सांस्कृतिक झलक, लोकनृत्य और संगीत इसे अनोखा बनाते हैं। इस बार का आयोजन आपदा प्रभावित परिवारों को समर्पित किया गया है।

गुजरात


गुजरात में दशहरे का रंग नवरात्रि के गरबा और दांडिया से जुड़ा है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में लोग पारंपरिक परिधानों में रातभर नृत्य करते हैं। ढोल की थाप और लोकगीत इस पर्व को और भी जीवंत बना देते हैं।

दिल्ली


राजधानी दिल्ली में दशहरा का मतलब है भव्य रामलीला। शहर के अलग-अलग मैदानों में रामायण की कथा मंचित होती है। अंतिम दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। लालकिला मैदान, द्वारका और रामलीला मैदान पर हजारों की भीड़ उमड़ती है। यह दृश्य अच्छाई की जीत का प्रतीक बन जाता है।

मैसूर, कर्नाटक

मैसूर दशहरे का महत्व ऐतिहासिक है। मैसूर पैलेस रोशनी से जगमगाता है और "जंबो सवारी" नामक पारंपरिक जुलूस निकलता है, जिसमें हाथियों की भव्य सवारी, बैंड और नृत्य दल शामिल होते हैं। यह आयोजन दस दिनों तक चलता है और कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान को उजागर करता है।

छत्तीसगढ़

बस्तर दशहरा भारत का सबसे लंबा उत्सव माना जाता है, जो करीब 75 दिनों तक चलता है। यहां देवी दंतेश्वरी की पूजा की जाती है और जनजातीय परंपराओं जैसे पाटा यात्रा, निशा यात्रा और मुरिया दरबार का आयोजन होता है। यह पर्व आदिवासी संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम है।

उत्तर प्रदेश


उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में दशहरा रामलीला के मंचन और रावण दहन से जुड़ा है। स्थानीय कलाकार भगवान राम और अन्य पात्रों का अभिनय करते हैं। अंतिम दिन पुतलों का दहन होता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होते हैं।

Vijayadashami 2025: राम-रावण युद्ध की 10 शिक्षाएं जो आज भी हैं बेहद प्रासंगिक
धर्म

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Vijayadashami 2025: रामलीला के मंचन से लेकर दुर्गा पूजा पंडाल तक, जानिए भारत के अलग-अलग राज्यों में दशहरा कैसे मनाया जाता है

धर्म और अध्यात्म

