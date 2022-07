CBSE 12th Result 2022: मेरिट लिस्ट नहीं होगी जारी, जानिए बोर्ड ने किस मार्क‍िंग स्कीम से दिए नंबर



CBSE 12th Result 2022: लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल सीबीएसई बोर्ड ने परिणाम जारी करने में कई तरह के बदलाव किए हैं। बोर्ड इस बार मेरिट लिस्ट नहीं करेगा। सबसे ज्यादा नंबर लाने वालेसिर्फ 0.1 प्रतिशत विद्यार्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र मिलेगा।

नई दिल्ली Published: July 22, 2022 12:32:33 pm

CBSE 12th Result 2022: केंद्रीय माध्यमिक श‍िक्षा बोर्ड (CBSE) ने शुक्रवार को 12वीं का परिणाम घोष‍ित कर दिया। इस साल रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। सीबीएसई परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। इस साल का पास प्रतिशत 92.71 प्रतिशत रहा है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स डिजिलॉकर ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते है। इस साल सीबीएसई बोर्ड ने परिणाम जारी करने में कई तरह के बदलाव किए हैं। एनईपी के बाद आए पास पर्सेंटेज इस साल बीते साल की तुलना में कम है। बीते साल 2021 में जहां रिजल्ट 99.37 प्रत‍िशत था।

