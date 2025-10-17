Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

बड़ी कार्रवाई: MP में भ्रष्ट सरपंच-सचिवों के खिलाफ वारंट जारी, जेल भेजने के आदेश

MP News: रीवा में भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व सरपंचों और सचिवों पर बड़ी कार्रवाई की है। नोटिस के बाद राशि न लौटाने वालों पर वारंट जारी कर जेल भेजने के आदेश दिए गए।

2 min read

रीवा

image

Akash Dewani

Oct 17, 2025

action on corruption ex sarpanch secretary rewa panchayat ceo mp news

action on corruption ex sarpanch secretary rewa panchayat ceo (फोटो- सोशल मीडिया)

Action On Corruption: रीवा के पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए पूर्व सरपंच और सचिवों को वसूली का नोटिस जारी किया गया था। राशि जमा नहीं करने पर अब जिला पंचायत ने सख्ती अपनाई है। ऐसे पूर्व सरपंच और सचिवों को वारंट जारी किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधितों को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद राशि जमा नहीं करने पर संबंधित पूर्व सरपंचों और सचिवों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। (mp news)

इन पूर्व सरपंचों और सचिवों के खिलाफ वारंट जाए

सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंच और सचिवों ने स्वीकृत राशि का उपयोग निर्माण कार्यों में जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के बुढिया ग्राम की पूर्व सरपंच उमा सिंह और पूर्व सचिव लवकुश कुमार शर्मा पर पीसीसी सड़क और नाली निर्माण के लिए स्वीकृत एक लाख 42 हजार 175 रुपये की राशि में भ्रष्टाचार करने पर वारंट जारी किया है।

इसके अलावा जनपद गंगेव के पूर्व सरपंच समयलाल साकेत और पूर्व सचिव भैयालाल पाण्डेय को पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवन निर्माण की राशि 4 लाख 22 हजार 103 रुपए की अनियमितता के आरोप में वारंट जारी किया गया है। रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत पुरवा की पूर्व सरपंच सुधा सोनी और पूर्व सचिव आशोक सिंह पर नाली, हैंडपंप के पास सोकपिट, पुलिया, पीसीसी सड़क और नाडेप के लिए स्वीकृत 9 लाख 7,830 रुपये में से एक लाख 30 हजार रुपये जमा न करने के कारण वारंट जारी हुआ है।

इसी तरह सिरमौर जनपद के ग्राम पंचायत डिहिया के पूर्व सरपंच सुरेश कुमार वर्मा और पूर्व सचिव कमलेश सिंह पर माध्यमिक स्कूल भवन के लिए स्वीकृत 2 लाख 43 हजार 873 रुपये के अपभक्षण के आरोप में वारंट जारी किया गया है। इनके खिलाफ थाना प्रभारी को तामील कराते हुए सेन्ट्रल जेल में सुपुर्दगी के बाद सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत जोगिनहाई के पूर्व सरपंच औसेरी कोल और पूर्व सचिव धीरेन्द्र सिंह द्वारा भी वसूली राशि जमा नहीं करने पर वारंट जारी कर सेन्ट्रल जेल में सुपुर्दगी के आदेश दिए गए हैं।

देउर बाम पंचायत सचिव निलंबित

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने जनपद पंचायत त्योंथर के ग्राम पंचायत सचिव उमाशंकर तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत त्योंथर नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव उमाशंकर तिवारी के खिलाफ जनसुनवाई में सरपंच रोशनी यादव की शिकायत पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का समाधानकारक जवाब न देने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। (mp news)

ये भी पढ़ें

शराब पीकर रौब झाड़ते 2 रिश्वतखोर पटवारियों का वीडियो वायरल, किसानों से वसूले हजारों
सतना
patwari drinking liqour video viral bribery sdm action mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / बड़ी कार्रवाई: MP में भ्रष्ट सरपंच-सचिवों के खिलाफ वारंट जारी, जेल भेजने के आदेश

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इन गांवों में ‘ULTRA TECH’ का खौफ, घर छोड़ जा रहे ग्रामीण, दीवारों पर लिखा ‘मकान बेचना है’

MP News Villagers forced to migrate in rewa district
Patrika Special News

रसोई की दीवार में सीक्रेट जगह… मां-बेटियों ने अंदर छिपा रखा था ‘नशीली सिरप का जखीरा’

Corex Cough Syrup in Rewa
रीवा

मंदिर के पुजारी की शर्मनाक करतूत, महिला को सड़क पर बेरहमी से पीटा, देखें बर्बरता का वीडियो

Rewa News
रीवा

बड़ी खबर: जांच के दायरे में MP के 5.72 लाख वोटर, जल्द शुरू होगा मतदाता सूची का ‘SIR’

rewa mauganj voter list SIR Survey Election Commission mp news
रीवा

एमपी में 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया जूनियर इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

rewa news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.