बड़ी कार्रवाई: MP में भ्रष्ट सरपंच-सचिवों के खिलाफ वारंट जारी, जेल भेजने के आदेश

इसी तरह सिरमौर जनपद के ग्राम पंचायत डिहिया के पूर्व सरपंच सुरेश कुमार वर्मा और पूर्व सचिव कमलेश सिंह पर माध्यमिक स्कूल भवन के लिए स्वीकृत 2 लाख 43 हजार 873 रुपये के अपभक्षण के आरोप में वारंट जारी किया गया है। इनके खिलाफ थाना प्रभारी को तामील कराते हुए सेन्ट्रल जेल में सुपुर्दगी के बाद सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत जोगिनहाई के पूर्व सरपंच औसेरी कोल और पूर्व सचिव धीरेन्द्र सिंह द्वारा भी वसूली राशि जमा नहीं करने पर वारंट जारी कर सेन्ट्रल जेल में सुपुर्दगी के आदेश दिए गए हैं।