बड़ी कार्रवाई: MP में भ्रष्ट सरपंच-सचिवों के खिलाफ वारंट जारी, जेल भेजने के आदेश

action on corruption ex sarpanch secretary rewa panchayat ceo (फोटो- सोशल मीडिया)
Action On Corruption: रीवा के पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए पूर्व सरपंच और सचिवों को वसूली का नोटिस जारी किया गया था। राशि जमा नहीं करने पर अब जिला पंचायत ने सख्ती अपनाई है। ऐसे पूर्व सरपंच और सचिवों को वारंट जारी किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधितों को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद राशि जमा नहीं करने पर संबंधित पूर्व सरपंचों और सचिवों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। (mp news)
सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंच और सचिवों ने स्वीकृत राशि का उपयोग निर्माण कार्यों में जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के बुढिया ग्राम की पूर्व सरपंच उमा सिंह और पूर्व सचिव लवकुश कुमार शर्मा पर पीसीसी सड़क और नाली निर्माण के लिए स्वीकृत एक लाख 42 हजार 175 रुपये की राशि में भ्रष्टाचार करने पर वारंट जारी किया है।
इसके अलावा जनपद गंगेव के पूर्व सरपंच समयलाल साकेत और पूर्व सचिव भैयालाल पाण्डेय को पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवन निर्माण की राशि 4 लाख 22 हजार 103 रुपए की अनियमितता के आरोप में वारंट जारी किया गया है। रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत पुरवा की पूर्व सरपंच सुधा सोनी और पूर्व सचिव आशोक सिंह पर नाली, हैंडपंप के पास सोकपिट, पुलिया, पीसीसी सड़क और नाडेप के लिए स्वीकृत 9 लाख 7,830 रुपये में से एक लाख 30 हजार रुपये जमा न करने के कारण वारंट जारी हुआ है।
इसी तरह सिरमौर जनपद के ग्राम पंचायत डिहिया के पूर्व सरपंच सुरेश कुमार वर्मा और पूर्व सचिव कमलेश सिंह पर माध्यमिक स्कूल भवन के लिए स्वीकृत 2 लाख 43 हजार 873 रुपये के अपभक्षण के आरोप में वारंट जारी किया गया है। इनके खिलाफ थाना प्रभारी को तामील कराते हुए सेन्ट्रल जेल में सुपुर्दगी के बाद सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत जोगिनहाई के पूर्व सरपंच औसेरी कोल और पूर्व सचिव धीरेन्द्र सिंह द्वारा भी वसूली राशि जमा नहीं करने पर वारंट जारी कर सेन्ट्रल जेल में सुपुर्दगी के आदेश दिए गए हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने जनपद पंचायत त्योंथर के ग्राम पंचायत सचिव उमाशंकर तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत त्योंथर नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव उमाशंकर तिवारी के खिलाफ जनसुनवाई में सरपंच रोशनी यादव की शिकायत पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का समाधानकारक जवाब न देने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग