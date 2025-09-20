भीड़ से मिलेगी राहत, रेलवे ने फिर शुरू की ये स्पेशल ट्रेन, खाली सीट देख चौंके लोग

bandra-rewa special train: आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रीवा-बांद्रा के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा एक बार फिर शुरु कर दी है। यह ट्रेन कुछ माह पूर्व बंद कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की मांग और त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इसे दोबारा शुरु करने का निर्णय लिया। (MP News)
यह ट्रेन पहली बार शुक्रवार को रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। बांद्रा से यह ट्रेन हर गुरुवार सुबह 4:30 बजे रवाना होगी और शुक्रवार सुबह 7:45 बजे रीवा पहुंचेगी। इसके बाद रीवा से शुक्रवार को सुबह 11 बजे रवाना होकर शनिवार दोपहर 2 बजे बांद्रा पहुंचेगी। यह सेवा कुल 11 ट्रिप के लिए चलाई जाएगी, जो दिसंबर माह तक जारी रहेगी। ट्रेन बांद्रा से 18, 25 सितंबर, 2, 9, 23, 30 अक्टूबर तथा 6, 13, 20, 27 नवंबर को चलेगी। इसके अगले दिन रीवा से वापसी होगी। शुक्रवार को ट्रेन की शुरुआत अचानक की गई, जिससे पहली ट्रिप में यात्रियों की संख्या कम रही और कई सीटें खाली रहीं। (bandra-rewa special train)
दिल्ली से रीवा के बीच चलने वाली आनंद विहार ट्रेन शुक्रवार को लेटलतीफी का शिकार हुई। यह करीब ढाई घंटे देरी से रीवा पहुंची। दिल्ली से रीवा के लिए चलने वाली ट्रेन 09030 में गुरुवार की रात आनंद विहार रेलवे स्टेशन में तकनीकी समस्या आ गई थी। उसकी एसी बोगी में खराबी थी। इसके बाद ट्रेन को रेलवे स्टेशन से नहीं छोड़ा गया। रात में ट्रेन में आई समस्या को दूर करने में काफी समय लग गया और अपने निर्धारित समय रात 11:10 बजे के स्थान पर 1:33 बजे रवाना हुई। ट्रेन शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची।