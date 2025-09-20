Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रीवा

भीड़ से मिलेगी राहत, रेलवे ने फिर शुरू की ये स्पेशल ट्रेन, खाली सीट देख चौंके लोग

MP News: रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पेशल ट्रेन सेवा फिर शुरू की। शुरुआती ट्रिप में अचानक शुरुआत और कुछ तकनीकी समस्याओं से सीटें खाली रहीं।

रीवा

Akash Dewani

Sep 20, 2025

bandra-rewa special train festival season empty seats mp news
bandra-rewa special train festival season empty seats (Patrika.com)

bandra-rewa special train: आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रीवा-बांद्रा के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा एक बार फिर शुरु कर दी है। यह ट्रेन कुछ माह पूर्व बंद कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की मांग और त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इसे दोबारा शुरु करने का निर्णय लिया। (MP News)

फिर शुरू की गई ये स्पेशल ट्रेन

यह ट्रेन पहली बार शुक्रवार को रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। बांद्रा से यह ट्रेन हर गुरुवार सुबह 4:30 बजे रवाना होगी और शुक्रवार सुबह 7:45 बजे रीवा पहुंचेगी। इसके बाद रीवा से शुक्रवार को सुबह 11 बजे रवाना होकर शनिवार दोपहर 2 बजे बांद्रा पहुंचेगी। यह सेवा कुल 11 ट्रिप के लिए चलाई जाएगी, जो दिसंबर माह तक जारी रहेगी। ट्रेन बांद्रा से 18, 25 सितंबर, 2, 9, 23, 30 अक्टूबर तथा 6, 13, 20, 27 नवंबर को चलेगी। इसके अगले दिन रीवा से वापसी होगी। शुक्रवार को ट्रेन की शुरुआत अचानक की गई, जिससे पहली ट्रिप में यात्रियों की संख्या कम रही और कई सीटें खाली रहीं। (bandra-rewa special train)

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: युवा भाजपा नेता की सड़क हादसे में मौत, पत्रकार दोस्त ने भी गवाई जान
अशोकनगर
bjp leader died in car accident Lalitpur-Chanderi road mp news

लेटलतीफी का शिकार हुई ट्रेन

दिल्ली से रीवा के बीच चलने वाली आनंद विहार ट्रेन शुक्रवार को लेटलतीफी का शिकार हुई। यह करीब ढाई घंटे देरी से रीवा पहुंची। दिल्ली से रीवा के लिए चलने वाली ट्रेन 09030 में गुरुवार की रात आनंद विहार रेलवे स्टेशन में तकनीकी समस्या आ गई थी। उसकी एसी बोगी में खराबी थी। इसके बाद ट्रेन को रेलवे स्टेशन से नहीं छोड़ा गया। रात में ट्रेन में आई समस्या को दूर करने में काफी समय लग गया और अपने निर्धारित समय रात 11:10 बजे के स्थान पर 1:33 बजे रवाना हुई। ट्रेन शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची।

ये भी पढ़ें

जनपद सदस्य ने स्कूल में बच्चों को छड़ी से मारा, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल
मंडला
janpad member beats children with stick mandla viral video mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / भीड़ से मिलेगी राहत, रेलवे ने फिर शुरू की ये स्पेशल ट्रेन, खाली सीट देख चौंके लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.