भीड़ से मिलेगी राहत, रेलवे ने फिर शुरू की ये स्पेशल ट्रेन, खाली सीट देख चौंके लोग

यह ट्रेन पहली बार शुक्रवार को रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। बांद्रा से यह ट्रेन हर गुरुवार सुबह 4:30 बजे रवाना होगी और शुक्रवार सुबह 7:45 बजे रीवा पहुंचेगी। इसके बाद रीवा से शुक्रवार को सुबह 11 बजे रवाना होकर शनिवार दोपहर 2 बजे बांद्रा पहुंचेगी। यह सेवा कुल 11 ट्रिप के लिए चलाई जाएगी, जो दिसंबर माह तक जारी रहेगी। ट्रेन बांद्रा से 18, 25 सितंबर, 2, 9, 23, 30 अक्टूबर तथा 6, 13, 20, 27 नवंबर को चलेगी। इसके अगले दिन रीवा से वापसी होगी। शुक्रवार को ट्रेन की शुरुआत अचानक की गई, जिससे पहली ट्रिप में यात्रियों की संख्या कम रही और कई सीटें खाली रहीं। (bandra-rewa special train)