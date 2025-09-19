भरी सभा में रोते हुए आई महिला के सीएम मोहन यादव ने पोंछे आंसू, बोले- रोना मत बहन

cm mohan yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को रीवा जिले के त्यौंथर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने विंध्य के विकास के लिए कई घोषणाएं की साथ ही कई विकास कार्यों की नींव भी रखी है। त्यौंथर में कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने तमस नदी के किनारे रिवर कॉरिडोर बनाने की घोषणा के साथ ही त्योंथर सिविल अस्पताल की क्षमता 100 बेड की किए जाने का भी ऐलान किया। इसी दौरान कार्यक्रम के बीच सीएम मोहन यादव की संवेदनशीलता भी उस वक्त नजर आई जब एक महिला रोते हुए उनके पास पहुंच गई।
देखें वीडियो-
त्योंथर में कार्यक्रम के दौरान जब सीएम मोहन यादव मौजूद थे तभी एक महिला आंखों में आंसू लिए सीएम से मिलने के लिए आ रही थी। जिसे पुलिसकर्मियों ने रोक दिया हालांकि जैसे ही सीएम मोहन यादव की नजर रो रही महिला पर पड़ी तो उन्होंने उसे खुद अपने पास बुलाया। महिला सीएम के पास पहुंची और रोते हुए अपनी परेशानी सीएम मोहन यादव को बताई। सीएम मोहन यादव ने महिला की पूरी बात सुनी और फिर तुरंत मौके पर मौजूद अधिकारी को समस्या का निदान करने का आदेश दिए। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने रो रही महिला के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा कि रोना मत बहन, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी…रोना मत।
सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास यज्ञ चल रहा है। विकास का यह कारवां अब रूकेगा नहीं, बल्कि और तेजी से यूं ही चलता रहेगा। विंध्य के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी और हम सब मिलकर विकास परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। सीएम ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए त्योंथर में 400 एकड़ उपलब्ध भूमि पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने, त्योंथर के सिविल अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेडेड करने, त्योंथर में आईटीआई का निर्माण और तमस नदी के तट पर रिवर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने निवेशक फर्म आईओसीजीपीएस रिन्युएबल प्रायवेट लिमिटेड द्वारा करीब 125 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमिपूजन भी किया।