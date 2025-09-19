Patrika LogoSwitch to English

रीवा

भरी सभा में रोते हुए आई महिला के सीएम मोहन यादव ने पोंछे आंसू, बोले- रोना मत बहन

cm mohan yadav: रोते हुए आई महिला ने सीएम को सुनाई परेशानी, सीएम ने सिर पर हाथ फेरकर कहा- रोना मत बहन तुम्हारी शिकायत का समाधान हो जाएगा...।

रीवा

Shailendra Sharma

Sep 19, 2025

cm mohan yadav
cm mohan yadav

cm mohan yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को रीवा जिले के त्यौंथर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने विंध्य के विकास के लिए कई घोषणाएं की साथ ही कई विकास कार्यों की नींव भी रखी है। त्यौंथर में कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने तमस नदी के किनारे रिवर कॉरिडोर बनाने की घोषणा के साथ ही त्योंथर सिविल अस्पताल की क्षमता 100 बेड की किए जाने का भी ऐलान किया। इसी दौरान कार्यक्रम के बीच सीएम मोहन यादव की संवेदनशीलता भी उस वक्त नजर आई जब एक महिला रोते हुए उनके पास पहुंच गई।

cm mohan yadav

सीएम के पास रोते हुए पहुंची महिला

त्योंथर में कार्यक्रम के दौरान जब सीएम मोहन यादव मौजूद थे तभी एक महिला आंखों में आंसू लिए सीएम से मिलने के लिए आ रही थी। जिसे पुलिसकर्मियों ने रोक दिया हालांकि जैसे ही सीएम मोहन यादव की नजर रो रही महिला पर पड़ी तो उन्होंने उसे खुद अपने पास बुलाया। महिला सीएम के पास पहुंची और रोते हुए अपनी परेशानी सीएम मोहन यादव को बताई। सीएम मोहन यादव ने महिला की पूरी बात सुनी और फिर तुरंत मौके पर मौजूद अधिकारी को समस्या का निदान करने का आदेश दिए। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने रो रही महिला के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा कि रोना मत बहन, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी…रोना मत।

विंध्य को सीएम ने दी कई सौगातें

सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास यज्ञ चल रहा है। विकास का यह कारवां अब रूकेगा नहीं, बल्कि और तेजी से यूं ही चलता रहेगा। विंध्य के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी और हम सब मिलकर विकास परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। सीएम ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए त्योंथर में 400 एकड़ उपलब्ध भूमि पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने, त्योंथर के सिविल अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेडेड करने, त्योंथर में आईटीआई का निर्माण और तमस नदी के तट पर रिवर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने निवेशक फर्म आईओसीजीपीएस रिन्युएबल प्रायवेट लिमिटेड द्वारा करीब 125 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमिपूजन भी किया।

Published on:

19 Sept 2025 09:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / भरी सभा में रोते हुए आई महिला के सीएम मोहन यादव ने पोंछे आंसू, बोले- रोना मत बहन

