मंदिर के पुजारी की शर्मनाक करतूत, महिला को सड़क पर बेरहमी से पीटा, देखें बर्बरता का वीडियो

मंदिर के पुजारी और महिला के बीच मारपीट (Photo Source- Patrika Input)
Rewa News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अमहिया थाना इलाके में एक मंदिर के पुजारी और महिला के बीच सड़क पर मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क पर करीब आधे घंटे हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसे मौके पर मौजूद भारी भीड़ कफी देर तमाशबीन बनकर देखती रही। फिलहाल, दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बतायाजा रहा है कि, महिला और पुजारी के बीच हुई दनादन मारपीट की शुरुआत चाय की टपरी लगाने को लेकर हुई थी, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ी कि, दोनों के बीच मारपीट शुरु हो गई। विवाद में पुजारी ने युवती को लात-घूंसों से जमकर पीट दिया। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसे आधार मानते हुए ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
मामले को लेकर अमहिया थाना पुलिस का कहना है कि, शिकायते सामने आने और मामला दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरु कर दी गई है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाने और मामले को जांच में लिए जाने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
