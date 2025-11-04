एमपी में गालीबाज लेडी ASI पर एक्शन, एसपी ने किया निलंबित

रीवा जिले के गुढ़ थाने में पदस्थ एएसआइ रन्नू वर्मा कस्बे के वार्ड क्र. 2 में निर्मित जमीनी विवाद के मामले की जांच करने गई थीं। जांच के बाद उन्होंने एक पक्ष की महिला के साथ घर के अंदर मारपीट कर गालियां दीं, जिसका परिजनों ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और बात पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि आवेदक रघुनाथ प्रसाद कोरी और द्वितीय पक्ष नंदकिशोर कोरी, दोनों गुढ़ वार्ड क्रमांक 2 के निवासी हैं। थाना गुढ़ द्वारा विवाद और साइकल रखने के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करने लेडी एएसआई रन्नू वर्मा मौके पर पहुंची थीं। वहां अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए और महिला से मारपीट करते एएसआई का वीडियो सामने आया है।