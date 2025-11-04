Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

एमपी में गालीबाज लेडी ASI पर एक्शन, एसपी ने किया निलंबित

MP News: महिला एएसआई का मारपीट करते और गाली देते हुए वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया सस्पेंड, आईजी ने भी लिया मामले पर खुद संज्ञान...।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Nov 04, 2025

rewa

Action on Woman ASI Suspended After Abusive Video Viral

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में विवादित स्थल पर महिला के साथ मारपीट कर गाली-गलौज करने वाली महिला एएसआइ पर एसपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने साफ कहा है कि महिला एएसआई का ये कृत्य पुलिस विभाग की छवि को खराब करने वाला है और डीएसपी हेडक्वार्टर से पूरे मामले की जांच भी काई जा रही है। एसपी का कहना है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गालीबाज एएसआई का वीडियो हुआ वायरल

रीवा जिले के गुढ़ थाने में पदस्थ एएसआइ रन्नू वर्मा कस्बे के वार्ड क्र. 2 में निर्मित जमीनी विवाद के मामले की जांच करने गई थीं। जांच के बाद उन्होंने एक पक्ष की महिला के साथ घर के अंदर मारपीट कर गालियां दीं, जिसका परिजनों ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और बात पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि आवेदक रघुनाथ प्रसाद कोरी और द्वितीय पक्ष नंदकिशोर कोरी, दोनों गुढ़ वार्ड क्रमांक 2 के निवासी हैं। थाना गुढ़ द्वारा विवाद और साइकल रखने के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करने लेडी एएसआई रन्नू वर्मा मौके पर पहुंची थीं। वहां अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए और महिला से मारपीट करते एएसआई का वीडियो सामने आया है।

गालीबाज एएसआई सस्पेंड

एएसआई रन्नू वर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने इस संज्ञान लिया और प्राथमिक जांच कराई तो जांच में एएसआइ की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद एसपी संदीप मिश्रा ने एएसआई को निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि लेडी एएसआई ने विवादित स्थल पर गलत व्यवहार किया था। उनका यह कृत्य विभाग की छवि को खराब करने वाला था। वहीं आईजी गौरव गुप्ता ने भी इस वीडियो पर खुद संज्ञान लेते हुए महिला एएसआई को कड़ी फटकार लगाने के साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं पुलिसकर्मी अपना व्यवहार ठीक रखें, इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ाया, EOW की बड़ी कार्रवाई
देवास
DEWAS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 06:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में गालीबाज लेडी ASI पर एक्शन, एसपी ने किया निलंबित

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 8 हजार की रिश्वत लेते’डॉक्टर और सुपरवाइजर’ रंगे हाथों धराए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

rewa news
रीवा

वॉशरूम को गंदा देख भड़के एमपी के डिप्टी सीएम, फिर सामने खड़े होकर कराई सफाई

rajendra shukla
रीवा

एमपी में डिप्टी सीएम के गृह जिले में भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा, CMHO के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग

rewa news
रीवा

MP की 62 पंचायतों में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़! पूर्व सरपंचों को चुकानी होगी बड़ी कीमत

tyonthar panchayats corruption case recovery action Former Sarpanches mp news
रीवा

मेडिकल स्टोर में सिरप पिलाने से बच्चे की मौत का मामला, पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव

Mauganj News
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.