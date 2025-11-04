एमपी में गालीबाज लेडी ASI पर एक्शन, एसपी ने किया निलंबित

Action on Woman ASI Suspended After Abusive Video Viral
MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में विवादित स्थल पर महिला के साथ मारपीट कर गाली-गलौज करने वाली महिला एएसआइ पर एसपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने साफ कहा है कि महिला एएसआई का ये कृत्य पुलिस विभाग की छवि को खराब करने वाला है और डीएसपी हेडक्वार्टर से पूरे मामले की जांच भी काई जा रही है। एसपी का कहना है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रीवा जिले के गुढ़ थाने में पदस्थ एएसआइ रन्नू वर्मा कस्बे के वार्ड क्र. 2 में निर्मित जमीनी विवाद के मामले की जांच करने गई थीं। जांच के बाद उन्होंने एक पक्ष की महिला के साथ घर के अंदर मारपीट कर गालियां दीं, जिसका परिजनों ने वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और बात पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि आवेदक रघुनाथ प्रसाद कोरी और द्वितीय पक्ष नंदकिशोर कोरी, दोनों गुढ़ वार्ड क्रमांक 2 के निवासी हैं। थाना गुढ़ द्वारा विवाद और साइकल रखने के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करने लेडी एएसआई रन्नू वर्मा मौके पर पहुंची थीं। वहां अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए और महिला से मारपीट करते एएसआई का वीडियो सामने आया है।
एएसआई रन्नू वर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने इस संज्ञान लिया और प्राथमिक जांच कराई तो जांच में एएसआइ की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद एसपी संदीप मिश्रा ने एएसआई को निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि लेडी एएसआई ने विवादित स्थल पर गलत व्यवहार किया था। उनका यह कृत्य विभाग की छवि को खराब करने वाला था। वहीं आईजी गौरव गुप्ता ने भी इस वीडियो पर खुद संज्ञान लेते हुए महिला एएसआई को कड़ी फटकार लगाने के साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं पुलिसकर्मी अपना व्यवहार ठीक रखें, इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग