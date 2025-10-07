एमपी में भाजपा विधायक को लोगों ने जमकर सुनाई खरी खोटी, देखें वीडियो

मनगवां के बूढ़ी माता मंदिर में रखी मूर्तियों को रविवार को कुछ अज्ञात आरोपियों ने खंडित कर दिया था इसे लेकर लोगों में खासा गुस्सा था। मंगलवार को स्थानीय विधायक नरेन्द्र प्रजापति जब इस घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंचे तो उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाते हुए तीखे सवाल किए। एक युवक ने तो ये तक कह दिया कि ज्यादा नेतागिरी मत बताइये..मेरे पूर्वज इसी धरती पर नेतागिरी करते करते मर गए हैं। विधायक नरेन्द्र प्रजापति और लोगों के बीच इस दौरान हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।