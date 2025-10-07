एमपी में भाजपा विधायक को लोगों ने जमकर सुनाई खरी खोटी, देखें वीडियो

People gave befitting reply to BJP MLA Narendra Prajapati
mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में भाजपा विधायक को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वाक्या मनगवां इलाके का है जहां बूढ़ी माता मंदिर में रखी मूर्तियों को कुछ लोगों ने खंडित कर दिया था। इस घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है और जब स्थानीय विधायक नरेन्द्र प्रजापति मौके पर पहुंचे तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। घटना से नाराज लोगों ने विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई है जिसका वीडियो भी सामने आया है। विधायक ने किसी तरह लोगों को समझाईश दी और ये आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी।
देखें वीडियो-
मनगवां के बूढ़ी माता मंदिर में रखी मूर्तियों को रविवार को कुछ अज्ञात आरोपियों ने खंडित कर दिया था इसे लेकर लोगों में खासा गुस्सा था। मंगलवार को स्थानीय विधायक नरेन्द्र प्रजापति जब इस घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंचे तो उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाते हुए तीखे सवाल किए। एक युवक ने तो ये तक कह दिया कि ज्यादा नेतागिरी मत बताइये..मेरे पूर्वज इसी धरती पर नेतागिरी करते करते मर गए हैं। विधायक नरेन्द्र प्रजापति और लोगों के बीच इस दौरान हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।
बताया गया है कि अज्ञात आरोपियों ने बढ़ी माता मंदिर में रखी 5 मूर्तियां खंडित की हैं जबकि शनि देव की मूर्ति गायब है। जब लोगों ने विधायक नरेन्द्र प्रजापति से तीखे सवाल जवाब किए तो विधायक उन्हें समझाईश देते नजर आए। हालांकि बाद में विधायक ने आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्द ही मूर्तियां खंडित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी लेकिन इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में अभी भी गुस्सा बना हुआ है और उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
