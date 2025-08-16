Patrika LogoSwitch to English

दरगाह में तोड़फोड़ कर फहराया धार्मिक झंडा, भारी पुलिस बल तैनात

mp news: दरगाह का चबूतरा, सीढियां तोड़ीं, मजार को भी उखाड़ा, घटना के बाद बड़ी संख्या में जमा हुए लोग, पुलिस ने संभाला मोर्चा...।

रीवा

Shailendra Sharma

Aug 16, 2025

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा के गुढ़ थाना इलाके के गोर्गी गांव में असमाजिक तत्वों की हरकत के बाद तनाव की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग एकत्रित हो गए हालांकि वक्त पर पुलिस बल गांव में पहुंच गया और स्थिति को बिगड़ने से पहले ही मोर्चा संभाल लिया। सारा विवाद गांव की एक मजार में असमाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ कर मजार धार्मिक झंडा फहराने के बाद हुआ।

दरगाह में तोड़फोड़

गोर्गी गांव के बाहर गाजी मियां की प्राचीन दरगाह है इसी दरगाह में बीती रात असमाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। दरगाह के बाहरी चबूतरे के साथ ही सीढ़ियां तोड़ी गई हैं और दरगाह की मजार को भी उखाड़ दिया गया है। इतना ही नहीं दरगाह के ऊपर असमाजिक तत्वों ने धार्मिक झंडा भी फहरा दिया। सुबह जब विशेष समुदाय के लोगों ने दरगाह पर झंडा लहराते और तोड़फोड़ देखी तो वो भड़क उठे। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैली और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।

भारी पुलिस बल तैनात

धार्मिक स्थल पर हुई तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। पुलिस ने दरगाह के केयरटेकर की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्ण है। गांववालों के सहयोग से दरगाह में मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

Published on:

16 Aug 2025 07:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / दरगाह में तोड़फोड़ कर फहराया धार्मिक झंडा, भारी पुलिस बल तैनात

