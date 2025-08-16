दरगाह में तोड़फोड़ कर फहराया धार्मिक झंडा, भारी पुलिस बल तैनात

गोर्गी गांव के बाहर गाजी मियां की प्राचीन दरगाह है इसी दरगाह में बीती रात असमाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। दरगाह के बाहरी चबूतरे के साथ ही सीढ़ियां तोड़ी गई हैं और दरगाह की मजार को भी उखाड़ दिया गया है। इतना ही नहीं दरगाह के ऊपर असमाजिक तत्वों ने धार्मिक झंडा भी फहरा दिया। सुबह जब विशेष समुदाय के लोगों ने दरगाह पर झंडा लहराते और तोड़फोड़ देखी तो वो भड़क उठे। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैली और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।