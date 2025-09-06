Patrika LogoSwitch to English

रीवा

बहू की जल रही थी चिता तभी पेड़ के नीचे बैठे ससुर तक पहुंचा ‘काल’

mp news: पेड़ के नीचे बैठे ससुर के ऊपर फिल्मी स्टाइल में आकर गिरी बाइक, सिर में गंभीर चोट आने से इलाज के दौरान मौत...।

रीवा

Shailendra Sharma

Sep 06, 2025

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में एक तरफ बहू की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ एक हादसे ने परिवार के एक अन्य सदस्य को निगल लिया। अंतिम संस्कार के दौरान ही एक बाइक फिल्मी स्टाइल में उसके ऊपर आ गिरी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना लौर थाने के फरहदा मोड़ की बताई जा रही है।

बहू की चिता जल रही थी तभी ससुर पर गिरी बाइक

ग्राम फरहदा में रहने वाली कमला विश्वकर्मा का करीब 20 दिन पहले अस्पताल में प्रसव हुआ था और प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई थी। महिला के शव को लेकर परिजन गांव पहुंचे और फरहदा मोड़ पर अंतिम संस्कार चल रहा था। चिता को आग देने के बाद लोग उसके जलने का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान दो नाबालिग बच्चे मोटर साइकिल को काफी स्पीड से चलाते हुए आए। इस दौरान उनकी बाइक एक पत्थर से टकराकर फिल्मी स्टाइल से हवा में उछली और सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से बाइक नीचे गिरी और वहां बैठे महिला के ससुर भगवानदीन कारपेंटर के ऊपर आ गिरी।

06 Sept 2025 09:22 pm

