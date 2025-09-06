बहू की जल रही थी चिता तभी पेड़ के नीचे बैठे ससुर तक पहुंचा ‘काल’

ग्राम फरहदा में रहने वाली कमला विश्वकर्मा का करीब 20 दिन पहले अस्पताल में प्रसव हुआ था और प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई थी। महिला के शव को लेकर परिजन गांव पहुंचे और फरहदा मोड़ पर अंतिम संस्कार चल रहा था। चिता को आग देने के बाद लोग उसके जलने का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान दो नाबालिग बच्चे मोटर साइकिल को काफी स्पीड से चलाते हुए आए। इस दौरान उनकी बाइक एक पत्थर से टकराकर फिल्मी स्टाइल से हवा में उछली और सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से बाइक नीचे गिरी और वहां बैठे महिला के ससुर भगवानदीन कारपेंटर के ऊपर आ गिरी।