बहू की जल रही थी चिता तभी पेड़ के नीचे बैठे ससुर तक पहुंचा ‘काल’

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में एक तरफ बहू की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ एक हादसे ने परिवार के एक अन्य सदस्य को निगल लिया। अंतिम संस्कार के दौरान ही एक बाइक फिल्मी स्टाइल में उसके ऊपर आ गिरी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना लौर थाने के फरहदा मोड़ की बताई जा रही है।
ग्राम फरहदा में रहने वाली कमला विश्वकर्मा का करीब 20 दिन पहले अस्पताल में प्रसव हुआ था और प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई थी। महिला के शव को लेकर परिजन गांव पहुंचे और फरहदा मोड़ पर अंतिम संस्कार चल रहा था। चिता को आग देने के बाद लोग उसके जलने का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान दो नाबालिग बच्चे मोटर साइकिल को काफी स्पीड से चलाते हुए आए। इस दौरान उनकी बाइक एक पत्थर से टकराकर फिल्मी स्टाइल से हवा में उछली और सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से बाइक नीचे गिरी और वहां बैठे महिला के ससुर भगवानदीन कारपेंटर के ऊपर आ गिरी।
सिर पर बाइक गिरने से ससुर कारपेंटर भगवानदीन के सिर पर गंभीर चोट आई। वहां मौजूद लोग तुरंत उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान 20 दिन बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना को जांच में लिया है। पीड़ित रामाधार विश्वकर्मा ने बताया कि उनके नाती की पत्नी का अंतिम संस्कार चल रहा था। तभी बाइक उनके भतीजे के ऊपर आकर गिरी। सिर पर गंभीर चोट की वजह से 20 दिन से वे अचेत थे और अब उसकी मौत हो गई।