यूपी के बाद एमपी में ‘ड्रोन का खौफ’, रात के अंधेरे में गांव के गांव नाप रहे

MP News patrika: इमसेट रात के अंधेरे उड़ते नजर आ रहे ड्रोन सफेद घेरे में। (फोटो: पत्रिका)
MP News: यूपी के बाद अब एमपी सीमा में भी ड्रोन से दहशत (Drone Fear) पसरी है। सीमा से लगे दर्जन भर से अधिक गांवों के आसमान में जब भी ड्रोन उड़ता नजर आता है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इन गांवों के लोग इतने दहशत में हैं कि रातों की नींद तक नहीं ले पा रहे हैं। वहीं लोगों ने ड्रोन उड़ने के बाद गांव में चोरियों का संदेह भी जताया है।
यूपी सीमा से लगी एमपी के रीवा की त्योंथर तहसील के कई गांवों में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन को लेकर स्थानीय लोग दहशत में है। रात होते ही गहराते अंधेरे में हरी लाल कभी सफेद रोशनी से जगमगाते करीब 4-5 ड्रोन आसमान में उड़ते नजर आते हैं। डरे-सहमें हजारों ग्रामीण काफी देर तक आसमान में नजर आने वाले इन ड्रोनों को टकटकी लगाए देखते रहते हैं। कुछ देर बाद ही ये ड्रोन (Drone Fear) अचानक गायब हो जाते हैं। इन ड्रोन को लेकर स्थानीय लोग दहशतजदा (MP Villagers in Fear) हैं।
बता दें कि यूपी में पिछले कई दिनों से ड्रोन का आतंक है। वहां भी रात के समय ड्रोन उड़ते नजर आते हैं। वहीं ग्रामीणों को संदेह है कि ड्रोन उड़ने के बाद चोरियां हो रही हैं। अब वही डर और संदेह यूपी के बाद एमपी के ग्रामीणों की आंखों और मन में बैठ गया है।
जनेह थाने के डोढिय़ा, मिश्रान, गढ़ी, गोंदकला, बरहा, सोहागी थाने के मलपार, अंजोरा, राजापुर, दुअरा, सहिजवार, चाकघाट के पडऱी अमिलिया बसहट सहित कई गांवों में ड्रोन अब दहशत का कारण बना हुआ है। जनेह थाने के डोढिय़ा मिश्रान गांव में तीन से चार की संख्या में ड्रोन आसमान में उड़ रहे थे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। डायल 112 नंबर पर पहुंची शिकायत के बाद पुलिस मौके (MP Police) पर पहुंच गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को भी आसमान में उड़ते हुए ड्रोन दिखाए। जिसके बाद पुलिस भी चौंक गई और एक्शन में आ गई।
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग