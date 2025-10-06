यूपी के बाद एमपी में ‘ड्रोन का खौफ’, रात के अंधेरे में गांव के गांव नाप रहे

जनेह थाने के डोढिय़ा, मिश्रान, गढ़ी, गोंदकला, बरहा, सोहागी थाने के मलपार, अंजोरा, राजापुर, दुअरा, सहिजवार, चाकघाट के पडऱी अमिलिया बसहट सहित कई गांवों में ड्रोन अब दहशत का कारण बना हुआ है। जनेह थाने के डोढिय़ा मिश्रान गांव में तीन से चार की संख्या में ड्रोन आसमान में उड़ रहे थे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। डायल 112 नंबर पर पहुंची शिकायत के बाद पुलिस मौके (MP Police) पर पहुंच गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को भी आसमान में उड़ते हुए ड्रोन दिखाए। जिसके बाद पुलिस भी चौंक गई और एक्शन में आ गई।