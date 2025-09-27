भाभी ने किया इंकार तो आग बबूला हुआ देवर और कर डाला बड़ा कांड..

पुलिस ने मृतका नेहा सिंह के मोबाइल की जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आरोपी की पहचान पुष्पेन्द्र सिंह निवासी अतर्रा थाना नरैनी जिला बांदा यूपी के रूप में हुई। उक्त आरोपी की मूवमेंट महिला के घर आसपास थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को पकड़ा तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने महिला के घर से चुराए गए जेवर व नकद रुपए वहीं छिपाकर रखे हुए था जो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आरोपी ने घटना में प्रयुक्त बैट भी छिपा दिया था जो पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी उसने भाभी नेहा से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था।