भाभी ने किया इंकार तो आग बबूला हुआ देवर और कर डाला बड़ा कांड..

bhabhi refused to give money devar killed her
mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में एक दिन पहले घर में मिली महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला का दूर का रिश्तेदार है और रिश्ते में उसका देवर लगता है। महिला जो कि आरोपी की भाभी थी उसने आरोपी को पैसे देने से इंकार किया था और यही इंकार उसकी मौत की वजह बन गया। आरोपी ने बैट से महिला की हत्या की थी और घर में रखे लाखों के जेवरात व 1 लाख 10 हजार रूपये लेकर फरार हो गया था जिन्हें पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद कर लिया है।
रीवा जिले के विवि थाने के इटौरा में रहने वाली 32 साल की नेहा सिंह की उसके ही घर के अंदर शुक्रवार दोपहर को लाश मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि नेहा सिंह की लाश बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। उसके सिर पर किसी चीज से वार कर हत्या की गई थी। जांच के दौरान घर से जेवरात व कैश भी गायब मिला। पुलिस को शुरूआत से ही किसी परिचित पर हत्या करने का संदेह था क्योंकि घर में जबरदस्ती दाखिल होने के कोई निशान नहीं थे और नेहा ने दो प्लेट नास्ता भी बनाया था। इस आधार पर पुलिस ने मामले की जांच तेज की तो जल्द ही वो गुनहगार तक पहुंच गई।
पुलिस ने मृतका नेहा सिंह के मोबाइल की जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आरोपी की पहचान पुष्पेन्द्र सिंह निवासी अतर्रा थाना नरैनी जिला बांदा यूपी के रूप में हुई। उक्त आरोपी की मूवमेंट महिला के घर आसपास थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को पकड़ा तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने महिला के घर से चुराए गए जेवर व नकद रुपए वहीं छिपाकर रखे हुए था जो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आरोपी ने घटना में प्रयुक्त बैट भी छिपा दिया था जो पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी उसने भाभी नेहा से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था।
