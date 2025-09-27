Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

भाभी ने किया इंकार तो आग बबूला हुआ देवर और कर डाला बड़ा कांड..

mp news: घर में रखे बैट से भाभी के सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट और जेवरात व कैश लेकर हुआ था फरार...।

2 min read

रीवा

image

Shailendra Sharma

Sep 27, 2025

rewa

bhabhi refused to give money devar killed her

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में एक दिन पहले घर में मिली महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला का दूर का रिश्तेदार है और रिश्ते में उसका देवर लगता है। महिला जो कि आरोपी की भाभी थी उसने आरोपी को पैसे देने से इंकार किया था और यही इंकार उसकी मौत की वजह बन गया। आरोपी ने बैट से महिला की हत्या की थी और घर में रखे लाखों के जेवरात व 1 लाख 10 हजार रूपये लेकर फरार हो गया था जिन्हें पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद कर लिया है।

घर में मिली थी महिला की लाश

रीवा जिले के विवि थाने के इटौरा में रहने वाली 32 साल की नेहा सिंह की उसके ही घर के अंदर शुक्रवार दोपहर को लाश मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि नेहा सिंह की लाश बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। उसके सिर पर किसी चीज से वार कर हत्या की गई थी। जांच के दौरान घर से जेवरात व कैश भी गायब मिला। पुलिस को शुरूआत से ही किसी परिचित पर हत्या करने का संदेह था क्योंकि घर में जबरदस्ती दाखिल होने के कोई निशान नहीं थे और नेहा ने दो प्लेट नास्ता भी बनाया था। इस आधार पर पुलिस ने मामले की जांच तेज की तो जल्द ही वो गुनहगार तक पहुंच गई।

पैसे देने से किया इंकार तो मार डाला..

पुलिस ने मृतका नेहा सिंह के मोबाइल की जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आरोपी की पहचान पुष्पेन्द्र सिंह निवासी अतर्रा थाना नरैनी जिला बांदा यूपी के रूप में हुई। उक्त आरोपी की मूवमेंट महिला के घर आसपास थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को पकड़ा तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने महिला के घर से चुराए गए जेवर व नकद रुपए वहीं छिपाकर रखे हुए था जो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आरोपी ने घटना में प्रयुक्त बैट भी छिपा दिया था जो पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी उसने भाभी नेहा से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था।

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच पर इंदौर सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी
इंदौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 10:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / भाभी ने किया इंकार तो आग बबूला हुआ देवर और कर डाला बड़ा कांड..

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के बड़े अधिकारी की गुंडागर्दी, मां की गाली देते हुए युवक की कॉलर पकड़ी

Tehsildar Virendra Patel grabbed a farmer's collar while abusing him in Mauganj
रीवा

50 हजार की रिश्वत मांगने वाले परियोजना अधिकारी को हटाया, ज्वाइनिंग कराने की एवज में मांगे थे पैसे

mp news
रीवा

भाजपा की जिला कार्यकारिणी में घोटाले का आरोपी, सूची में एक ही क्षेत्र के ज्यादतर चेहरे

sundries Scam Accused included BJP District Executive Committee mp news
रीवा

MP में शुरू होगी नई मेमू ट्रेन, मुंबई-भोपाल पैसेंजर ट्रेन होगी रेगुलर, सांसदों की बैठक में अहम चर्चा

rewa govindgarh memu trial mumbai bhopal passenger train railway updates
रीवा

एमपी भाजपा में एक और बगावत, पार्षदों ने खोला दिया मोर्चा

mp news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.