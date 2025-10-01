पराए मर्दों के साथ नाच रही बहू को ससुर ने रोका तो बेटे-पोते ने लांघी रिश्तों की मर्यादा…

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में अपनी बहू को गैर मर्दों के साथ नाचने से रोकना ससुर को महंगा पड़ गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हैरानी की बात ये है कि बुजुर्ग की हत्या उसके ही बेटे-पोते और बहू ने मिलकर की थी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मां को डांस करने से दादा ने जब रोका तो पोता इस कदर गुस्साया कि उसने फावड़े से दादा पर हमला कर दिया इसके बाद बुजुर्ग का बेटा और बहू भी उस पर टूट पड़े। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
रिश्तों के कत्ल की हैरान कर देने वाली ये घटना मऊगंज जिले के हनुमना थाना इलाके की है। जहां 62 साल के रामरति विश्वकर्मा की उसके ही बेटे-बहू और पोते ने हत्या कर दी थी। वारदात 29 सितंबर की रात की है। बताया गया है कि 29 सितंबर की रात बुजुर्ग रामरति की बहू गांव के दुर्गा पंडाल में हो रहे कार्यक्रम में दूसरे मर्दों के साथ नाच रही थी ये बात ससुर रामरति को ठीक नहीं लगी और उसने बहू को डांस करने से रोका था। जिसे लेकर बेटे वेदप्रकाश उसकी पत्नी और पोते सोनू ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ गया और इसी दौरान तीनों ने मिलकर रामरति की हत्या कर दी।
पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बुजुर्ग की हत्या की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बुजुर्ग रामरति ने बहू को डांस करने से मना किया था और उसके बाद विवाद हुआ था। विवाद के दौरान पोते सोनू ने फावड़े से दादा पर वार किया था और बेटे वेदप्रकाश और उसकी पत्नी ने भी लाठी से बुजुर्ग रामरति को पीटा था जिससे उसकी मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी बेटे-बहू और पोते को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
