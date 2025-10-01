पराए मर्दों के साथ नाच रही बहू को ससुर ने रोका तो बेटे-पोते ने लांघी रिश्तों की मर्यादा…

रिश्तों के कत्ल की हैरान कर देने वाली ये घटना मऊगंज जिले के हनुमना थाना इलाके की है। जहां 62 साल के रामरति विश्वकर्मा की उसके ही बेटे-बहू और पोते ने हत्या कर दी थी। वारदात 29 सितंबर की रात की है। बताया गया है कि 29 सितंबर की रात बुजुर्ग रामरति की बहू गांव के दुर्गा पंडाल में हो रहे कार्यक्रम में दूसरे मर्दों के साथ नाच रही थी ये बात ससुर रामरति को ठीक नहीं लगी और उसने बहू को डांस करने से रोका था। जिसे लेकर बेटे वेदप्रकाश उसकी पत्नी और पोते सोनू ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ गया और इसी दौरान तीनों ने मिलकर रामरति की हत्या कर दी।