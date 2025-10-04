एमपी में सब्जी तोड़ने पर युवक को दी शर्मिंदगी भरी ‘सजा’…

mauganj
mp news: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में खेत से सब्जी तोड़ने पर एक युवक को आरोपियों ने तालिबानी सजा दी। उसके साथ मारपीट की और उसके सारे कपड़े उतारकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस घटना का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके बाद हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और गांव पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घटना हनुमना थाने के कोन गांव की बताई जा रही है। यहां पर एक युवक ने गांव के ही एक व्यक्ति के खेत से थोड़ी सी सब्जी तोड़ ली थी। आरोपी ने युवक को सब्जी तोड़ते देखकर उसके पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। इससे भी आरोपियों का दिल नहीं भरा हुआ तो उसके सारे कपड़े उतार दिये और पूरी तहर निर्वस्त्र कर उसे पूरे गांव में घुमाया। इतना ही नहीं युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाते वक्त उसका वीडियो भी बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक सिर झुकाए गांव की गलियों में चलता दिख रहा है और दबंग उसके पीछे चलते नजर आ रहे हैं।
घटना करीब डेढ़ माह पुरानी बताई जा रही है जिसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ और इसका खुलासा हुआ। वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और तत्काल हनुमना थाने से पुलिस कोन गांव पहुंची जहां पूरे मामले जांच की गई। पुलिस ने पीड़त का पता लगाया जिससे पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जिनमें तीन आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
