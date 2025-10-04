एमपी में सब्जी तोड़ने पर युवक को दी शर्मिंदगी भरी ‘सजा’…

घटना हनुमना थाने के कोन गांव की बताई जा रही है। यहां पर एक युवक ने गांव के ही एक व्यक्ति के खेत से थोड़ी सी सब्जी तोड़ ली थी। आरोपी ने युवक को सब्जी तोड़ते देखकर उसके पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। इससे भी आरोपियों का दिल नहीं भरा हुआ तो उसके सारे कपड़े उतार दिये और पूरी तहर निर्वस्त्र कर उसे पूरे गांव में घुमाया। इतना ही नहीं युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाते वक्त उसका वीडियो भी बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक सिर झुकाए गांव की गलियों में चलता दिख रहा है और दबंग उसके पीछे चलते नजर आ रहे हैं।