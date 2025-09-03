PM एक्सीलेंस कॉलेज से शर्मनाक तस्वीरें वायरल, डिजिटल क्लास के बीच मॉनिटर पर चलाया भोजपुरी गाना

PM Excellence College Shameful Video : साल 2023 में रीवा जिले से अलग हुए मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में स्थित 'शिक्षा के मंदिर' से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। दरअसल, यहां स्थित एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय का डिजिटल क्लासरूम पढ़ाई के लिए बना था। लेकिन, यहां बच्चों को पढ़ाई के बीच क्लासरूम में भोजपुरी वीडियो दिखाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने पर जिलेभर में बवाल मच गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं। वहीं, सामने लगे प्रोजेक्टर पर पढ़ाई की प्रेजेंटेशन के बजाए भोजपुरी गाना चलता दिखाई दे रहा है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो क्लास में मौजूद छात्र ने बना लिया, जिसकी जिलेभर में आलोचना की जाने लगी है।
आपको बता दें कि, ये वही डिजिटल क्लासरूम है, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, ताकि देश-प्रदेश के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें। लेकिन यहां, प्रोजेक्टर पर किताबों का डिजिटली ज्ञान चलाए जाने के बजाए भोजपुरी गाने के वीडियो चलाया जा रहा है।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि, क्या शिक्षा का मंदिर अब भोजपुरी वीडियो का मंच बन गया है ? क्या इसी को स्मार्ट क्लास कहेंगे ? क्या इसी तरह डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा ? क्या यही शेक्षणिक व्यवस्था में किए बदलाव का भविष्य है ? अब देखना होगा कि, ऐसी शर्मनाक हरकत करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।