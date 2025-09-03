PM एक्सीलेंस कॉलेज से शर्मनाक तस्वीरें वायरल, डिजिटल क्लास के बीच मॉनिटर पर चलाया भोजपुरी गाना

PM Excellence College Shameful Video : साल 2023 में रीवा जिले से अलग हुए मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में स्थित 'शिक्षा के मंदिर' से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। दरअसल, यहां स्थित एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय का डिजिटल क्लासरूम पढ़ाई के लिए बना था। लेकिन, यहां बच्चों को पढ़ाई के बीच क्लासरूम में भोजपुरी वीडियो दिखाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने पर जिलेभर में बवाल मच गया है।