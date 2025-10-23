पुलिस वाले ने पत्नी को बंधक बनाकर पीटा, बोला- ‘मायके वाले आए तो एम्बुलेंस में भेजूंगा…’

सूचना मिलने पर परिजन रीवा आए और सावित्री को किसी तरह घर से बाहर निकालकर बिछिया थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने पुलिसकर्मी के खिलाफ मारपीट, धमकी और बंधक बनाकर रखने की धाराओं में मामला दर्ज किया। पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। बुधवार को सावित्री अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग की। एसपी ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया गया कि राजीव वर्मा की यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उसका तलाक हो चुका है।