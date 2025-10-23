पुलिस वाले ने पत्नी को बंधक बनाकर पीटा, बोला- ‘मायके वाले आए तो एम्बुलेंस में भेजूंगा…’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: एमपी के रीवा शहर मे डीआइजी कार्यालय में पदस्थ एक पुलिसकर्मी द्वारा पत्नी के साथ की गई मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी ने न सिर्फ पत्नी को बेरहमी से पीटा, बल्कि दो दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा। मौका मिलते ही महिला ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी राजीव वर्मा ने 19 अक्टूबर को अपनी पत्नी सावित्री वर्मन के साथ डंडे से जमकर मारपीट की। पिटाई के दौरान महिला के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद राजीव ने पत्नी को घर में बंद कर किसी से बात न करने की धमकी दी। पीड़िता दो दिनों तक दर्द से तड़पती रही। मंगलवार को जब उसे मौका मिला, तो उसने फोन पर अपने माता-पिता को घटना बताई।
सूचना मिलने पर परिजन रीवा आए और सावित्री को किसी तरह घर से बाहर निकालकर बिछिया थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने पुलिसकर्मी के खिलाफ मारपीट, धमकी और बंधक बनाकर रखने की धाराओं में मामला दर्ज किया। पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। बुधवार को सावित्री अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग की। एसपी ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया गया कि राजीव वर्मा की यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उसका तलाक हो चुका है।
उक्त पुलिसकर्मी की 2016 में शादी हुई थी। शादी के बाद से लगातार पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। पत्नी ने उसके खिलाफ पन्ना न्यायालय में आवेदन लगाया था, जहां से आरोपी ने उसके साथ समझौता कर लिया और बाद में पत्नी के साथ पुलिस लाइन स्थित अपने मकान में रहने लगा। समझौते के बाद भी वह लगातार पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है।
महिला ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। दहेज प्रताडऩा को लेकर मारपीट की जानकारी पीड़िता ने दी है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। -मनीषा उपाध्याय, थाना प्रभारी बिछिया
