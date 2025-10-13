बड़ी खबर: जांच के दायरे में MP के 5.72 लाख वोटर, जल्द शुरू होगा मतदाता सूची का ‘SIR’

निर्वाचक नामावली का गहन पुनरीक्षण कराने में बीएलओ का काम बढ़ जाएगा। इन दिनों में नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, इसके लिए भी दावा-आपत्तियां मांगी गई हैं। कुछ दिन पहले ही गहन पुनरीक्षण के लिए हर बूथ से मतदाताओं की संया बीते 22 वर्षों के अंतराल में बढ़ने की जानकारी जुटाई गई थी। आने वाले दिनों में डोरटूडोर सर्वे की कार्ययोजना भी जारी हो सकती है। अधिकांश बीएलओ स्कूलों के शिक्षक हैं, इसलिए पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। (MP News)