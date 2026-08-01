दोनों तरफ से बंद था दरवाजा- अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी के पत्नी की मौत पर पुलिस के बयान से बढ़ा सस्पेंस

बहू-अकबरपुर थाना के एसएचओ (SHO) जसबीर सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि 31 जुलाई 2026 की शाम लगभग 6 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि दरवाजे दोनों तरफ से लॉक थे, जिन्हें पुलिस टीम ने तोड़कर खोला। पुलिस के अनुसार, कमरे की तलाशी और निरीक्षण के दौरान कोई सुसाइड नोट या ऐसा कोई अन्य सबूत बरामद नहीं हुआ है। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने घटनास्थल का बारीक निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए हैं।