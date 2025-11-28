बीना के 23 महिला, पुरुषों से कर्नाटक में कराई जा रही बंधुआ मजदूरी, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत

बीना. ग्राम कंजिया, देहरी, तजपुरा से मजदूरी करने गए 23 लोगों को कर्नाटक के बेनाकत्ति में बंधक बनाकर काम कराने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत परिजनों ने अधिवक्ता सैय्यद सज्जाद हुसैन के साथ एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर की है।

परिजनों ने बताया कि 11 नवंबर को ओमप्रकाश निवासी फजलपुर मुंगावली भोपाल के पास गन्ना काटने के लिए 500 रुपए दिन मजदूरी की बात कहकर 23 लोगों को ले गया था। रात में भोपाल पहुंचने पर बताया कि दूसरे मजदूर आ गए है, इसलिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके बाद 12 नवंबर की सुबह 6 बजे दूसरी ट्रेन में बैठे और रात 12 बजे पूर्वा जंक्शन पहुंच थे, जहां से एक वाहन में बैठाकर अंजान जगह खेतों में लेकर गए थे। वहां से ओमप्रकाश और मजदूर पुष्पा ने गांव की एक महिला को फोन लगाकर बताया कि वह किसी अंजान जगह पर हैं और सुबह 6 से रात 11 बजे तक गन्ना कटाई, लोडिंग का कार्य कराया जा रहा है। रुपयों की मांग करने पर गाली-गलौज, मारपीट की जा रही है। बीमार व्यक्तियों को इलाज के नहीं ले जा रहे हैं। परिजनों ने अधिवक्ता को इसकी जानकारी दी और फिर उन्होंने भानगढ़ थाना, कंजिया पुलिस चौकी में की है। उन्होंने बताया कि वहां सभी मजदूर फंसे हुए हैं और उनके मोबाइल भी छीन लिए है। कुछ लोग हैं, जिन्होने मोबाइल छिपा लिए हैं, उन्होंने चोरी-छिपे फोन लगाकर पूरा मामला बताया। एक युवक ने लाइव लोकेशन भेजी थी, जिसमें कर्नाटक का बेनाकत्ति लिखा आ रहा है।