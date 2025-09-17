भानगढ़ में दो जगहों पर मिला 250 बोरी नकली डीएपी खाद, दो भाईयों पर एफआइआर दर्ज

बीना. कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार की सुबह एसडीएम विजय डेहरिया ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम भानगढ़ में दो जगहों से 250 बोरी डीएपी खाद का अवैध भंडारण जब्त किया। साथ ही जो खाद जब्त की गई है, वह नकली निकली। इसके बाद दो भाईयों पर भानगढ़ थाना में एफआइआर दर्ज कराई गई है।

कृषि विभाग में पदस्थ दीपेश मोघे की तरफ से अनिल कुमार उर्फ पप्पू जैन पिता सनत कुमार जैन और सुरेन्द्र पिता सनत कुमार जैन पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4,5,7,8 और धारा 35 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। मंगलवार की सुबह सूचना मिलने पर एसडीएम भागनढ़ पहुंचे थे, जहां विद्यासागर हार्डवेयर के सामने स्थित दुकान में ताला डला हुआ था और चाबी उपलब्ध न कराए जाने पर ताला तोड़ा गया, तो अंदर डीएपी की 100 बोरी रखी मिलीं। इसी गांव में खिमलासा रोड पर मकान में करीब 150 बोरी डीएपी खाद मिला। जिसके कृषि विभाग के अधिकारियों ने सैंपल भी लिए हैं। अवैध मकान, जिसमें ओमप्रकाश कुर्मी का कब्जा था, उसके बयान लिए गए। बयानों में बताया गया कि मकान अनिल जैन को किराए पर दिया है और अवैध रूप से खाद का भंडारण भी उनके द्वारा किया गया था। साथ ही 100 बोरियों का दुकान में भंडारण सुरेन्द्र जैन ने किया था। दोनों के पास लायसेंस या किसी प्रकार की दस्तावेज नहीं मिले हैं। खाद जब्त कर लिया गया है।