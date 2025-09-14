खाद के लिए कतार में खड़े किसान को हुआ सीने में दर्द, नायब तहसीलदार ने कराया अस्पताल में भर्ती

बीना. बिहरना गोदाम पर खाद लेने के लिए कतार में खड़े एक किसान को अचानक सीने में दर्द होने पर वह जमीन पर बैठ गया था। इसकी जानकारी मिलते ही वहां मौजूद नायब तहसीलदार हेमराज मेहर ने अपनी गाड़ी से उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद किसान स्वस्थ है।

जानकारी के अनुसार अरुण पिता घनश्याम बबेले (36) निवासी बुखारा शनिवार सुबह 4 बजे खाद लेने के लिए बिहरना गोदाम पहुंच गए थे। खाद के लिए वह कतार में खड़े थे, जहां दोपहर करीब 12 बजे अचानक सीने में दर्द होने पर वह जमीन पर बैठ गए थे। इसकी जानकारी वहां मौजूद नायब तहसीलदार को मिली, तो वह किसान के पास पहुंचे और अस्पताल भेजने के लिए पटवारी दीपेश श्रीवास्तव से 112 पर फोन लगवाया, लेकिन चार बार फोन लगाने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। किसान की हालत बिगड़ते देख नायब तहसीलदार ने किसान को अपनी गाड़ी में बिठाया और सिविल अस्पताल लेकर आए। जहां मौजूद डॉक्टर ने तत्काल इलाज शुरू किया। साथ ही ऑक्सीजन भी लगाई थी। जांच के बाद किसान का ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल थी। डॉक्टर ने खाली पेट होने पर गैस की आशंका बताई। नायब तहसीलदार की तत्परता से किसान को कुछ देर में ही अस्पताल पहुंचा दिया गया था।